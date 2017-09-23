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Вагнер Лав отметился хет-триком в чемпионате Турции

Турецкий "Аланьяспор" одержал победу над "Трабзонспором" в матче шестого тура чемпионата Турции.

"Трабзонспор" отправил в ворота соперника три мяча, но экс-игрок московского ЦСКА Вагнер Лав оформил хет-трик и помог своей команде одержать волевую победу в матче - 4:3. Еще одним голом в составе "Аланьяспора" отметился Хуниор Фернандес.

Газета.Ru
Теги: Вагнер Лав
Сегодня, 09:56
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(1)
№2 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 10:48) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Классный нап, всегда нравилась его игра. Жаль что уехал., игроки такого мастерства это украшение нашего чемпионата.
Регистрация: 30.03.2016
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:41) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Спасибо Вагнеру за годы игры в футболке ЦСКА и за победы! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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