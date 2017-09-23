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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Газета, опубликовавшая "Бунт негра против судьи": директор "Балтики" пытается запустить дымовую завесу
Газета, опубликовавшая "Бунт негра против судьи": директор "Балтики" пытается запустить дымовую завесу
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Газета, опубликовавшая "Бунт негра против судьи": директор "Балтики" пытается запустить дымовую завесу
Учредитель калининградской газеты "Новые Колеса" Игорь Рудников ответил претензии со стороны "Балтики" по поводу материала "Бунт негра против судьи", адресованном форварду Сенену Себаи.
"Руководство клуба пытается запустить дымовую завесу. Над генеральным директором "Балтики" Теймуразом Лепсая нависла угроза уголовного дела за угрозы расправы над журналистом газеты "Новые колеса" и его семьей. Это попытка отвлечь внимание правоохранительных органов.
При размещении этого сообщения и при обращении в суд клуб действует с превышением должностных полномочий. Все это делается на деньги налогоплательщиков - казенные деньги", – цитирует Рудникова Rugrad.
"Руководство клуба пытается запустить дымовую завесу. Над генеральным директором "Балтики" Теймуразом Лепсая нависла угроза уголовного дела за угрозы расправы над журналистом газеты "Новые колеса" и его семьей. Это попытка отвлечь внимание правоохранительных органов.
При размещении этого сообщения и при обращении в суд клуб действует с превышением должностных полномочий. Все это делается на деньги налогоплательщиков - казенные деньги", – цитирует Рудникова Rugrad.
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