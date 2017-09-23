Гендиректор "Боруссии": владельцы "ПСЖ" просто посмеются над штрафами УЕФА, пора снимать очки

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке высказался за то, чтобы УЕФА более серьезно наказывал клубы, которые нарушают финансовый fair-play."Я мало об этом знаю, конечно, это работа УЕФА. Они могли бы пригласить для этого квалифицированных юристов, которые могут выполнить свою работу.Но знаю точно, чего УЕФА не должен делать. Нельзя штрафовать клубы. Это проще всего для "ПСЖ". В Катаре будут смеяться над штрафами. Что делать? Начинать снимать очки. Тогда будут изменения, и клубы начнут об этом беспокоиться", - передает слова Ватцке ESPN.