Сын Дональда Трампа выступает за детскую команду "Ди Си Юнайтед"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:55
Гендиректор "Боруссии": владельцы "ПСЖ" просто посмеются над штрафами УЕФА, пора снимать очки (2)
Гендиректор "Боруссии": владельцы "ПСЖ" просто посмеются над штрафами УЕФА, пора снимать очки (2)
10:48
Газета, опубликовавшая "Бунт негра против судьи": директор "Балтики" пытается запустить дымовую завесу (2)
Газета, опубликовавшая "Бунт негра против судьи": директор "Балтики" пытается запустить дымовую завесу (2)
Вчера 22:52
"Ницца" и "Анже" сыграли вничью
"Ницца" и "Анже" сыграли вничью
Вчера 22:26
Массимо Каррера: Кубок России – важный турнир для "Спартака", он даёт шанс играть в Лиге Европы (14)
Массимо Каррера: Кубок России – важный турнир для "Спартака", он даёт шанс играть в Лиге Европы (14)
Вчера 22:15
Генеральный директор "Динамо" СПб: ничего такого в победе над гораздо более богатым клубом нет (1)
Генеральный директор "Динамо" СПб: ничего такого в победе над гораздо более богатым клубом нет (1)
Вчера 22:05
Андрей Пятницкий: для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака" (4)
Андрей Пятницкий: для Промеса пропуск матча с "Ливерпулем" более катастрофичен, чем для "Спартака" (4)
Вчера 21:38
В Самаре составили план экскурсионных маршрутов к ЧМ-2018 (9)
В Самаре составили план экскурсионных маршрутов к ЧМ-2018 (9)
Вчера 21:25
Леонид Слуцкий: Чемпионшип - самый сложный турнир в мире (6)
Леонид Слуцкий: Чемпионшип - самый сложный турнир в мире (6)
Вчера 20:50
Борис Игнатьев: по последним матчам красно-белых видно их не лучшее физическое состояние
Борис Игнатьев: по последним матчам красно-белых видно их не лучшее физическое состояние
Вчера 20:23
Александр Ширко: "Спартаку" некем заменить Промеса и Рошу (7)
Александр Ширко: "Спартаку" некем заменить Промеса и Рошу (7)
Вчера 20:14
Дарио Срна приостановил свою карьеру
Дарио Срна приостановил свою карьеру
Вчера 19:27
Валерий Гладилин: отсутствие Промеса в игре с "Ливерпулем" - не катастрофа для "Спартака" (2)
Валерий Гладилин: отсутствие Промеса в игре с "Ливерпулем" - не катастрофа для "Спартака" (2)
Вчера 19:01
Массимо Каррера: слив моих слов после игры с "Тосно" был выгоден определённому человеку (36)
Массимо Каррера: слив моих слов после игры с "Тосно" был выгоден определённому человеку (36)
Сын Дональда Трампа выступает за детскую команду "Ди Си Юнайтед"
Сын президента США Дональда Трампа играет за детскую команду MLS "Ди Си Юнайтед" из Вашингтона, передает "Газета.Ru".
Бэррон Трамп выступает на позиции полузащитника, в нынешнем сезоне он провел четыре матча.
Бэррон Трамп выступает на позиции полузащитника, в нынешнем сезоне он провел четыре матча.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.