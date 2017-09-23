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Сын Дональда Трампа выступает за детскую команду "Ди Си Юнайтед"

Сын президента США Дональда Трампа играет за детскую команду MLS "Ди Си Юнайтед" из Вашингтона, передает "Газета.Ru".

Бэррон Трамп выступает на позиции полузащитника, в нынешнем сезоне он провел четыре матча.
Сегодня, 10:59
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