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Диего Коста: не хочу быть неблагодарным по отношению к "Челси"

Нападающий Диего Коста прокомментировал возвращение в мадридский "Атлетико" из "Челси".

"Не хочу быть неблагодарным по отношению к "Челси", где я был очень счастлив. Было здорово играть за такой клуб. Но "Атлетико" - мой дом", - цитирует Косту "Газета.Ru" со ссылкой на BBC.
Теги: Коста Атлетико
Сегодня, 11:59
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