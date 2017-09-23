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Леонид Слуцкий: чемпионшип - это самый сложный турнир в мире

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий считает, что английский чемпионшип это очень сложный турнир.

"Это очень тяжелый чемпионат, думаю, самый сложный турнир в мире. Если говорить о результате, каждый матч непредсказуем. Мы понимаем, что когда команда из топ-6 АПЛ играет с какой-то другой командой, у нее будет большое преимущество. В чемпионшипе нет андердогов и фаворитов.

Здесь каждая команда может обыграть каждую, и это не зависит от ситуации в таблице. В каждом матче ты можешь как выиграть, так и проиграть. В моей карьере это впервые", – цитирует Слуцкого "Sports.ru" со ссылкой на пресс-службу "Халла".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 12:26
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4
(0)
№4 Написал: kurbath тула (Сегодня, 13:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
космос мля
Регистрация: 20.11.2015
№3 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 12:52) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
Была уже эта новость вчера ещё

В 21-25.
Кто пиарит качалкина? Он никому не интересен,лучше про луческу напишите


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 12:45) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Была уже эта новость вчера ещё
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 12:33) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Волга НН»
Зато ты в нем самый лучший физрук.
Регистрация: 28.12.2012
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