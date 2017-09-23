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ФНЛ готова помочь "Балтике" наказать газету, написавшую публикацию про "негра"

Пресс-служба Футбольной национальной лиги выступила с заявлением по поводу ситуации вокруг футболиста "Балтики" и материала калининградской газеты "Бунт негра против судьи".

"Калининградская газета "Новые колеса" позволила себе публикацию с заголовком, который, по нашему мнению, является оскорбительным по отношению к нападающему балтийской команды ивуарийца Сенена Себаи.

Одного из самых ярких футболистов ФНЛ в нынешнем сезоне издание, к "творчеству" которого и раньше неоднократно возникали вопросы, именует не по фамилии, не по амплуа, а эпитетами, которые подчеркивают его расовое происхождение. В настоящий момент юристы "Балтики" собирают материалы для обращения в суд.

Футбольная Национальная Лига полностью разделяет возмущение "Балтики". По нашему мнению, упомянутая публикация, безусловно, выходит за рамки допустимого в современном обществе. Со своей стороны мы готовы предоставить калининградскому клубу любую юридическую помощь для справедливого и соразмерного наказания пренебрегших как профессиональной, так и человеческой этикой сотрудников издания.

ФНЛ с самого первого дня своего существования обозначала непримиримую позицию по отношению к любым формам расизма и ксенофобии. Мы были одними из инициаторов ужесточения наказаний за упомянутые явления в российском футболе.

Категорическое неприятие любых проявлений дискриминации по этническому, расовому, религиозному, а также любым другим признакам, равно как и максимально жесткую реакцию на них, ФНЛ гарантирует всем не желающим жить по общепринятым нормам приличия и впредь", – говорится на официальном сайте лиги.
Теги: Балтика
Сегодня, 12:52
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№5 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 13:29) #
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online

Ребята хотят выпрыгнуть из штанов. Это газете надо на них подавать в суд для восстановления чести и достоинства.
Негра назвали негром - где тут дискриминация? Его что не пустили в редакцию газеты потому что он негр или что?Это просто дурь, подражание америкосам, больше ничего. Выеденного яйца не стоит это.
Регистрация: 28.05.2014
№4 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RenarTickle
Может, моя позиция немного наивная, но лично я считаю, что необходимо уважать представителей любой расы.

Причём здесь вся раса? Один негр обижается на брошенный банан,другой подбирает и ест его.Над первым смеются или недоумевают,второго называют прикольным.И всё.
Зачем раздувают это наши же?Чтобы прогнуться перед властью-вот,мы боремся


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
повторю коммент
.
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на самом деле ФК Балтика глубоко насрать на негров и толерастность..

кстати- заметим, - вся дешёвая истерика раздута из-за одного -единственного слова в статье.. как будто монголоида назвали негроидом..

Балтикин радужный высер про расизм, человеколюбие, толерастию- это прямая заказная атака на саму газету Новые Колёса и её Главреда и учредителя Рудникова.

это издание давно уже неугодно местной региональной микроскопической *илите*, возомнившей о себе куй знает что, как о неприкосновенных небожителях, а об Области- как о личной деревеньке с холопями..

ну, все- члены Единой России хуле..

а Рудников- единственный, кто не боится говорить правду о беспределе, творящемся здесь ..
поэтому и газету его несколько раз уже закрывали
поэтому и пережил он уже несколько серьёзных покушений- одно из них буквально недавно.

так что- всё просто.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Может, моя позиция немного наивная, но лично я считаю, что необходимо уважать представителей любой расы. Вообще, мне кажется, что изначально уважать надо любого человека, но ровно до тех пор, пока он не докажет обратное.
А по поводу газеты - ну, не знаю... Не читал. Так что, пожалуй, промолчу.
Регистрация: 2.08.2013
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
дешёвки, млять..
типа, честь афрокалининградца спасать будут , млять..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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