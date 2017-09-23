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Массимо Каррера: на мой взгляд, истерика вокруг "Спартака" поднимается извне

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о психологическом давлении, которое оказывается на его команду.

- Комфортно ли вам работать, зная, что в «Спартаке» есть человек, который может передать разговор тренера журналистам?

– Безусловно, работать в такой обстановке сложно. Я считаю, что все, сказанное в разговоре тренера и игроков в раздевалке, должно там и оставаться.

- Сталкивались ли с понятием «слив тренера»?

– Да, в Италии бывает такое, у нас это называется «футболисты не играют за тренера». Но вы должны понимать, что в этом нельзя быть уверенным на 100 процентов. Подобные суждения могут появиться, исходя из анализа поведения игроков.

- В прошлом сезоне могли представить, что вокруг «Спартака» поднимется такая истерика?

– Тогда ситуация была совсем другой – результаты были на нашей стороне. На мой взгляд, истерика поднимается извне. Ну и в футболе далеко не всегда получается добиться того, чего хочешь. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что удержать хороший результат куда сложнее, чем достигнуть его.

«Спартак» – одна из главных команд России, у него огромное количество болельщиков. И если пресса пишет что-то о нем – позитивное или негативное, – то публика определенно этим заинтересуется.

- Являются ли причиной истерики завышенные требования болельщиков?

– Это нормально, что болельщики ожидают от команды максимума в каждом турнире. Если болельщики видят, что игроки выкладываются полностью на поле, но соперник оказывается сильнее по тем или иным параметрам, то команде нужно поаплодировать за самоотдачу. Другое дело, когда игроки не выкладываются полностью – тогда критика уместна.

Это часть футбола. Но мне не нравятся ситуации, подобные той, которая возникла в прошлом сезоне. Мы шли на первом месте, однако были те, кто говорил, что «Спартак» непонятно играет, что «Спартаку» везет, или что «Спартак» лидирует, так как в плохой форме находятся «Зенит» и ЦСКА. Все было нацелено на то, чтобы дестабилизировать обстановку в команде, которая в прошлом сезоне сотворила нечто особенное.

- Такие мнения высказывают и ветераны «Спартака». Зачем?

– Я не могу это объяснить, – цитирует Карреру ТАСС.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 12:56
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8
(0)
№8 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:29) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Держись, Массимо ! Болельщики с тобой !

Сколько бакланно-жидомасонских минусов надеетесь получить?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:24) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Держись, Массимо ! Болельщики с тобой !

чтож поделать, Массимо, если в местном чемпионате кабинетный синеватый пул, искренне уверовавший в собственную непобедимость, уже расписавший чемпионства на несколько лет вперёд, не умеет достойно принимать иную Силу.

вспомним, какая истерия поднялась, когда Спартак рвался к чемпионству..

синеватые со своими халдеями хватались за любой довод, пусть даже дебиловатый, не боясь уже даже показаться окончательно епанутыми, лишь бы очернить Претендента, ставшего в итоге, Чемпионом, и принизить его Силу..
апогеем маразма явилось уже ставшим Эталоном Безнравственности утверждение, что *Спартак стал чемпионом не из-за своей силы, а из-за слабости синеватой пздобратии*..

ухватившись за это уёпище, как за спасительную хоругвь, адепты Письма ссученых понесли этот текст по всем медиапростанствам страны..

смешно было наблюдать их моментальное превращение из Светочей Знания в кучку дымящегося говна, когда они получали в лоб ответное
* Все ваши убогие чемпионства стали возможны только потому, что в тот период Спартак был слаб*..

и уже не удивляет тот факт, что у них так и не нашлось ни чести, ни мужества поздравить Чемпиона с Победой.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:20) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
да нет это у вас паранойя

Паранойя в конце концов оказывается отличной интуицией или проницательностью


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№5 Написал: Цезарь (Сегодня, 13:18) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лечащий Врач
Извне.........Не совсем ещё узнал всю подноготную нашего чемпа.Все 95 лет извне давят на народную команду

да нет это у вас паранойя
Регистрация: 21.09.2017
№4 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:13) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гж,за Спартак болеет простой народ.Кто стоит за Д,цдка,зенитом? Была ещё одна народная команда-Торпедо.Но жидомасоны её уничтожили.Спартак один против всего мирового заговора


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№3 Написал: pasha Киров (Сегодня, 13:10) #
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  •  (9)

Цитата: Лечащий Врач
.Не совсем ещё узнал всю подноготную нашего чемпа.Все 95 лет извне давят на народную команду

заговор... дышать не дают народной команде.... кругом враги!! бдительнее надо, бдительнее


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:07) #
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- Такие мнения высказывают и ветераны «Спартака». Зачем?

– Я не могу это объяснить, – цитирует Карреру ТАСС.


Зависть из-за собственных неудач и успеха Карреры.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:00) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Извне.........Не совсем ещё узнал всю подноготную нашего чемпа.Все 95 лет извне давят на народную команду


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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