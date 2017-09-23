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Молодежная команда "Краснодара" разгромила "Зенит"

В матче 11-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Зенит" на выезде с крупным счетом уступил "Краснодару".

Молодежное первенство. 11 тур

"Краснодар" - "Зенит" - 4:1

Голы: Казаков, 54 (пен.), Иван, 73, Уткин, 76, Сулейманов, 80, Текучёв, 85

"Краснодар": Сафонов, Татаев (Иванов, 72), Парадин, Бочко (Бутенко, 72), Бородин, Уткин, Голубев, Черников (Текучёв, 46), Иван (Насонкин, 86), Халназаров (Григорян, 46), Сулейманов (Куражов, 81)

"Зенит": Гойло, Байрамов, Плотников, Скроботов, Казаков, Кириллов, Макеев, Бойцов (Поваров, 83), Тарасов, Воробьёв, Денисов (Бачинский, 72)

Предупреждения: Бойцов, 36
Теги: Краснодар Зенит
Сегодня, 12:58
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№1 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 13:23) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Молодцы, вернули себе первое место)))
Регистрация: 8.09.2008
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