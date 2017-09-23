Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Массимо Каррера: Промесу и Зе Луишу нужна неделя на восстановление

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о сроках восстановления восстановления Квинси Промеса и Зе Луиша.

— В матче с "Кубанью" Промес получил травму. Когда он будет готов выйти на поле?

— Думаю, что ему нужна неделя.

— А что с Зе Луишем?

— Перед матчем с ЦСКА у него был ушиб. Зе был сделан укол, он, вроде бы, выздоровел за короткий срок, но потом травмировался опять. Думаю, что ему потребуется не меньше недели для того, чтобы вернуться в строй, - цитирует Карреру ТАСС.
Теги: Каррера Спартак Промес
Сегодня, 13:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.