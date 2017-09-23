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Для помощи английским фанатам в Москве будет запущен сервис Fans Hotline

В связи с приездом в Москву английских фанатов на матчи 2-го тура Лиги чемпионов РФПЛ для обеспечения комфортного и безопасного проведения матчей обратилась к своему правовому партнёру - Европейской Юридической Службе - с просьбой включить с 25 по 28 сентября сервис Fans Hotline (8-800-775-76-88) в рамках работы Мультиязычного Центра Поддержки Болельщиков.

26 сентября "Спартак" примет "Ливерпуль", а на следующий день ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед". Ранее сообщалось, что на матчи приедут порядка 2 тыс. английских болельщиков.

Мультиязычный Центр Поддержки Болельщиков создан при непосредственном участии РФС и РФПЛ. Впервые в мировой практике на период проведения Кубка конфедераций 2017 года болельщикам оказывалась круглосуточная и безвозмездная поддержка по справочно-информационным и правовым вопросам на русском, английском, немецком, французском, испанском и португальском языках.

Чемпионат
Сегодня, 13:55
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
ДЛЯ ПОМОЩИ АНГЛИЙСКИМ ФАНАТАМ В МОСКВЕ БУДЕТ ЗАПУЩЕН СЕРВИС FANS HOTLINE


как это будет работать.

В офисе Мультиязычного Центра Поддержки Болельщиков
Импортному болельщику срочно нужно добраться до Дублина.

-Please, two tikets to Dublin. ( Плиз, ту тикетс ту Даблин)
-ЭЭЭЭ. Куда, блин ?

*********

Волонтёр Мультиязычного Центра Поддержки Болельщиков сидит на бережку Москву-реки с удочкой.
На берег выходит другой мужик, склоняется к воде, зачерпывает, пьёт.
Волонтёр:
- Э, братан, это нельзя пить !
-What do you say ?
- Я те говорю- Двумя руками черпай !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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