Ведран Чорлука вернулся на базу "Локомотива" в Баковку (фото)

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука рассказал, что почти оправился после тяжелой травмы."Я вернулся на базу в Баковку. За последнее время произошел значительный прогресс, я практически оправился от травмы.Я снова на этой прекрасной базе после пяти месяцев отсутствия. Мое восстановление подходит к концу", – написал Чорлука в Инстаграме.