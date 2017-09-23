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Ведран Чорлука вернулся на базу "Локомотива" в Баковку (фото)

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука рассказал, что почти оправился после тяжелой травмы.

"Я вернулся на базу в Баковку. За последнее время произошел значительный прогресс, я практически оправился от травмы.

Я снова на этой прекрасной базе после пяти месяцев отсутствия. Мое восстановление подходит к концу", – написал Чорлука в Инстаграме.

Теги: Чорлука Локомотив
Сегодня, 14:10
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(2)
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:10) #
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Болеет за:
«Локомотив»
С возвращением Капитан!
Неадекваты, которые минусуют втихаря новость о выздоровлении, обозначтесь, или бздите трусливые упыри?
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:03) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
С возвращением капитан! Скорейшего появления на поле!
Регистрация: 23.03.2016
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 14:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
да поздравляю реальный боец и капитан


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 14:43) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Приветствуем))! С возвращением!!!!


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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