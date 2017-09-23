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Александр Бубнов: "Спартак" должен обыгрывать "Анжи" и без Промеса

Эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура чемпионата России между "Спартаком и "Анжи".

"Спартак" хорошо выглядел во встрече с "Кубанью", играл легко и свежо. У "Анжи" трудное положение, потому махачкалинцы намеренно пожертвовали Кубком, готовясь к выезду в Москву.

Но на своем поле "Спартак" должен выигрывать, даже если не сыграет Промес. Прогноз – 2:1", - цитирует Бубнова Sportbox
Теги: Бубнов Спартак
Сегодня, 14:25
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(1)
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:38) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Пивовед
Попов и Мельгарехо.

Скорее всего, не в том положении Каррера, чтобы рисковать.

Вот Гинер по бедности молодых подпускает.
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:55) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Интересно, кого Каррера поставит, Мельгарехо, у которого игра не идет, или рискнет на Бакаева?


Попов и Мельгарехо.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:53) #
  • 0
  •  (0)
online

Интересно, кого Каррера поставит, Мельгарехо, у которого игра не идет, или рискнет на Бакаева?
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:42) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Конечно, а также без Зе Луиша, Роши и Глушакова.
Регистрация: 16.05.2017
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