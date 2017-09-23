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Массимо Каррера: главная сложность работы в России - это языковой барьер

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о сложностях работы в России.

"Первая сложность - это языковой барьер. Я много занимаюсь русским, но все равно испытываю сложности.

Также есть разница в футбольной культуре, в России она немного другая, чем в Италии. Итальянцы больше времени уделяют тактике, взгляды на футбол в России и Италии разные. Из-за этого мне порой что-то трудно доносить и объяснять. Это не значит, что в России плохо, просто культура футбола здесь другая", - цитирует Карреру ТАСС.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 14:55
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№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
какой еще языковый барьер? спроси у любого русского, у нас вся страна руководится с помощью пары фраз из нецензурной лексики.
Регистрация: 2.08.2010
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