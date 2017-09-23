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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анатолий Бышовец: пришло время "Спартаку" всерьез приниматься за работу
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал соображения по поводу предстоящего матча 11-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Анжи".
— Массимо Каррера в матче с "Анжи" устроит генеральную репетицию матча с "Ливерпулем"?
— Состояние соперника позволяет итальянцу смело идти на эксперименты и строить что-то новое. Махачкалинцы действительно помогут Каррере понять кем, в случае необходимости, заменять травмированных Квинси Промеса и Педро Рошу. К тому же, красно-белые будут играть на победу и для улучшения эмоционального фона в команде — положительные эмоции накануне большого матча играют важную роль в общем состоянии.
— По прогнозам врачей Промес рискует пропустить матч против мерсисайдцев, "Спартак" без него способен навязать борьбу "Ливерпулю"?
— Мы вправе надеяться, что российская команда сыграет достойно. Кроме того, я считаю, что при жребии красно-белым повезло все же больше чем ЦСКА. В сравнении с "Манчестер Юнайтед" мерсисайдцы не выглядят непобедимым коллективом. Они неуверенно стартовали во внутреннем чемпионате, и в целом переживают не лучшие времена. "Спартак", с Промесом или без него, может и должен бороться за три очка.
— Вы сказали, что коллектив Юргена Клоппа переживает непростые времена, но ведь и "Спартак" находится в нервозном состоянии…
— Команда, действительно, у всех на глазах пережила сложный период. Но полагаю, что проблемы психологии остались позади. Вся нестабильность "Спартака" была обусловлена головокружительным успехом после долгожданного чемпионства, сейчас эмоции постепенно сходят на нет - пришло время всерьез приниматься за работу.
RT
— Массимо Каррера в матче с "Анжи" устроит генеральную репетицию матча с "Ливерпулем"?
— Состояние соперника позволяет итальянцу смело идти на эксперименты и строить что-то новое. Махачкалинцы действительно помогут Каррере понять кем, в случае необходимости, заменять травмированных Квинси Промеса и Педро Рошу. К тому же, красно-белые будут играть на победу и для улучшения эмоционального фона в команде — положительные эмоции накануне большого матча играют важную роль в общем состоянии.
— По прогнозам врачей Промес рискует пропустить матч против мерсисайдцев, "Спартак" без него способен навязать борьбу "Ливерпулю"?
— Мы вправе надеяться, что российская команда сыграет достойно. Кроме того, я считаю, что при жребии красно-белым повезло все же больше чем ЦСКА. В сравнении с "Манчестер Юнайтед" мерсисайдцы не выглядят непобедимым коллективом. Они неуверенно стартовали во внутреннем чемпионате, и в целом переживают не лучшие времена. "Спартак", с Промесом или без него, может и должен бороться за три очка.
— Вы сказали, что коллектив Юргена Клоппа переживает непростые времена, но ведь и "Спартак" находится в нервозном состоянии…
— Команда, действительно, у всех на глазах пережила сложный период. Но полагаю, что проблемы психологии остались позади. Вся нестабильность "Спартака" была обусловлена головокружительным успехом после долгожданного чемпионства, сейчас эмоции постепенно сходят на нет - пришло время всерьез приниматься за работу.
RT
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