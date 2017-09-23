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Анатолий Бышовец: пришло время "Спартаку" всерьез приниматься за работу

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал соображения по поводу предстоящего матча 11-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Анжи".

— Массимо Каррера в матче с "Анжи" устроит генеральную репетицию матча с "Ливерпулем"?

— Состояние соперника позволяет итальянцу смело идти на эксперименты и строить что-то новое. Махачкалинцы действительно помогут Каррере понять кем, в случае необходимости, заменять травмированных Квинси Промеса и Педро Рошу. К тому же, красно-белые будут играть на победу и для улучшения эмоционального фона в команде — положительные эмоции накануне большого матча играют важную роль в общем состоянии.

— По прогнозам врачей Промес рискует пропустить матч против мерсисайдцев, "Спартак" без него способен навязать борьбу "Ливерпулю"?

— Мы вправе надеяться, что российская команда сыграет достойно. Кроме того, я считаю, что при жребии красно-белым повезло все же больше чем ЦСКА. В сравнении с "Манчестер Юнайтед" мерсисайдцы не выглядят непобедимым коллективом. Они неуверенно стартовали во внутреннем чемпионате, и в целом переживают не лучшие времена. "Спартак", с Промесом или без него, может и должен бороться за три очка.

— Вы сказали, что коллектив Юргена Клоппа переживает непростые времена, но ведь и "Спартак" находится в нервозном состоянии…

— Команда, действительно, у всех на глазах пережила сложный период. Но полагаю, что проблемы психологии остались позади. Вся нестабильность "Спартака" была обусловлена головокружительным успехом после долгожданного чемпионства, сейчас эмоции постепенно сходят на нет - пришло время всерьез приниматься за работу.

RT
Теги: Бышовец Спартак
Сегодня, 15:05
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(1)
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 15:41) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
А чем они до этого занимались?
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
С такой эпидемией травм,сложно бороться за высокие места в любых турнирах.
Регистрация: 12.02.2013
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