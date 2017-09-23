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Витиньо и Жамалетдинов - пара форвардов ЦСКА на игру с "Динамо"

ЦСКА опубликовал состав на матч 11-го тура российской Премьер-Лиги с "Динамо".



ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Витиньо, Жамалетдинов.

Запасные: Помазун, Васин, Миланов, Набабкин, Чалов, Гордюшенко, Хосонов, Кучаев, Оланаре.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:14
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(1)
№4 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 15:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кот МатроскиN
почему Васин в запасе?

Он помоложе, а значит побыстрее, его для МЮ оставили.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:45) #
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  •  (2)
online

Цитата: Кот МатроскиN
почему Васин в запасе?


наигрывают основных защитников сборной России на ЧМ 2018
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 15:44) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
почему Васин в запасе?


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 15:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Старая гвардия не стареет. Удачи!


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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