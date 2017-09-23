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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Ширко: "Спартаку" некем заменить Промеса и Рошу (7)
Витиньо и Жамалетдинов - пара форвардов ЦСКА на игру с "Динамо"
ЦСКА опубликовал состав на матч 11-го тура российской Премьер-Лиги с "Динамо".
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Витиньо, Жамалетдинов.
Запасные: Помазун, Васин, Миланов, Набабкин, Чалов, Гордюшенко, Хосонов, Кучаев, Оланаре.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Витиньо, Жамалетдинов.
Запасные: Помазун, Васин, Миланов, Набабкин, Чалов, Гордюшенко, Хосонов, Кучаев, Оланаре.
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