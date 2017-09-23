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"Динамо" определилось с составом на игру с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Динамо" на игру 11-го тура премьер-лиги с ЦСКА.

"Динамо": Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Темников, Соу, Тиам, Вандерсон, Бечирай.

Запасные: Лещук, Цаллагов, Морозов, Калугин, Сапета, Зотов, Катрич, Ташаев, Луценко, Обольский.
Теги: Динамо
Сегодня, 15:32
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