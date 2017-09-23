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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера - о трансферах: зимой будем думать, как исправить летние недоработки
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился планами на зимнее трансферное окно.
– Будем думать над тем, как исправить летние недоработки, как лучше выстроить работу на трансферном рынке. Летом нам нужно было усиление – и численное, и качественное. Нам был нужен состав, который смог бы успешно играть в трех турнирах – чемпионате и Кубке России, Лиге чемпионов, которая очень важна для клуба.
Конечно, мне нужны еще игроки. К примеру, слева в защите, по сути, у нас может сыграть только Дмитрий Комбаров, его могут заменить другие игроки, но это будут не их позиции.
- В августе вы сказали, что Гарая предпочли бы Луану. В "Спартаке" в итоге не оказалось ни того, ни другого.
– Нам были нужны защитник и нападающий. Тогда я не знал, останется ли в "Спартаке" Ташчи, и назвал Гарая. При этом тогда мне не предложили выбрать из двух игроков одной позиции, мне предложили выбор между защитником и игроком атаки, поэтому я назвал аргентинца.
- Когда стало ясно, что нового защитника у "Спартака" не будет, вы просили Ташчи остаться?
– Я беседовал и с руководством, и с Ташчи. Я говорил, что если он хочет уйти, то я не буду этому препятствовать. Ташчи душой со "Спартаком", он не хотел уходить. Существует вероятность, при которой Ташчи продлит контракт с клубом.
- Какова роль агента Марко Трабукки в вашей жизни и жизни клуба?
– Он порой помогает мне в переводе. Также он помогает мне в разговорах с руководством клуба.
- Промес перерос "Спартак"?
– У него хороший потенциал, чтобы стать полноценным игроком высокого уровня. Для того, чтобы серьезно проверить его способности, хорошо подойдет английский чемпионат, где выступают очень сильные футболисты.
Там высокие скорости, игроки хорошо подготовлены физически, а болельщики поддерживают свои команды, даже если они постоянно проигрывают 0:3, – цитирует Карреру ТАСС.
– Будем думать над тем, как исправить летние недоработки, как лучше выстроить работу на трансферном рынке. Летом нам нужно было усиление – и численное, и качественное. Нам был нужен состав, который смог бы успешно играть в трех турнирах – чемпионате и Кубке России, Лиге чемпионов, которая очень важна для клуба.
Конечно, мне нужны еще игроки. К примеру, слева в защите, по сути, у нас может сыграть только Дмитрий Комбаров, его могут заменить другие игроки, но это будут не их позиции.
- В августе вы сказали, что Гарая предпочли бы Луану. В "Спартаке" в итоге не оказалось ни того, ни другого.
– Нам были нужны защитник и нападающий. Тогда я не знал, останется ли в "Спартаке" Ташчи, и назвал Гарая. При этом тогда мне не предложили выбрать из двух игроков одной позиции, мне предложили выбор между защитником и игроком атаки, поэтому я назвал аргентинца.
- Когда стало ясно, что нового защитника у "Спартака" не будет, вы просили Ташчи остаться?
– Я беседовал и с руководством, и с Ташчи. Я говорил, что если он хочет уйти, то я не буду этому препятствовать. Ташчи душой со "Спартаком", он не хотел уходить. Существует вероятность, при которой Ташчи продлит контракт с клубом.
- Какова роль агента Марко Трабукки в вашей жизни и жизни клуба?
– Он порой помогает мне в переводе. Также он помогает мне в разговорах с руководством клуба.
- Промес перерос "Спартак"?
– У него хороший потенциал, чтобы стать полноценным игроком высокого уровня. Для того, чтобы серьезно проверить его способности, хорошо подойдет английский чемпионат, где выступают очень сильные футболисты.
Там высокие скорости, игроки хорошо подготовлены физически, а болельщики поддерживают свои команды, даже если они постоянно проигрывают 0:3, – цитирует Карреру ТАСС.
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