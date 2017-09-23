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Алексей Смертин - о скандале вокруг игрока "Балтики": это крайне неудачная провокация

Инспектор РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин прокомментировал инцидент с оскорблением игрока "Балтики" калининградской газетой, выпустившей материал "Бунт негра против судьи".

"Очень жаль, что некоторые СМИ позволяют себе подобные публикации. К сожалению, это крайне неудачная провокация со стороны газеты, оскорбляющая игрока футбольного клуба.

Такие публикации недопустимы и я считаю, что данное издание должно принести официальные извинения Сенину Себаи и впредь не позволять себе таких высказываний. Мы говорим нет расизму не только на футбольном поле, но и в СМИ", - цитирует Смертина ТАСС.
Теги: Балтика Смертин
Сегодня, 15:42
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