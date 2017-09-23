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Молодежка "Урала" одержала первую победу в текущем сезоне

"Урал" одержал домашнюю победу над "Тосно" в 11-м туре молодежного первенства России.

Молодежное первенство. 11 тур

"Урал" - "Тосно" - 1:0

Голы: Муромский, 48

"Урал": Жариков, Динга (Некрасов, 46), Кочнев, Горин, Бердников, Голубцов (Яшкин, 90+1), Исраелян (Шептий, 74), Муромский (Карабанов, 65), Галимов (Чижков, 90+4), Кириллов, Татаринов (Белоус, 61)

"Тосно": Федосов, Васильев, Лаврененко, Олишевский, Калошин, Воздроганов (Ковалёв, 46), Кузнецов, Манаев, Шумейко (Игнатенко, 78), Костюков (Абраамян, 64), Ярцев

Предупреждения: Воздроганов, 32, Манаев, 39, Кузнецов, 49.
Теги: Урал Тосно
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