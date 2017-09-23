Кристиан Эриксен - лучший бомбардир чемпионата Англии среди датчан

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен отметился голом в матче 6-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом" (3:2).Таким образом, футболист вышел на первое место в списке лучших датским бомбардиров в истории АПЛ.25-летний хавбек с 33-мя голами в АПЛ обогнал форварда Ларса Бендтнера (32).