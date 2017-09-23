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Марио Фернандес покинул поле на носилках

Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму в матче 10-го тура чемпионата России с "Динамо".

27-летний футболист получил травму в столкновении с Антоном Сосниным и покинул поле на носилках. Вместо него в игру вступил Кирилл Набабкин.
Теги: Фернандес ЦСКА Динамо
Сегодня, 17:07
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№4 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 17:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья, парню!


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Гарри Линикер - провел более 600 матчей и не получил ни одной желтой карточки.Книга Рекордов Гинеса.
Регистрация: 16.05.2015
№3 Написал: hyuga Город над Вольной Невой... (Сегодня, 17:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Блять, не навижу травмы. Здоровья парню. огда там сборная играет?


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МяСо Питеру не нужно
Регистрация: 20.06.2016
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
На Матч Тв Ганчаренко упорно твердил что мизерная скамейка это плюс.Дескать заговоров нет и брожений недовольных.Что ж посмотрим насколько это плюс.Игроки поскольку играют очень часто более подвержены травмам,потому что не успевают восстановиться,тот же Дзагоев хрустальный.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Для коняг это потеря

Для коняг это потеря


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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