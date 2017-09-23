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Садио Мане может перейти в "Реал"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане попал в сферу интересов "Реала", информирует Diario Madridista.

Сообщается, что 25-летний футболист своей игрой впечатлил руководство мадридского клуба.

Напомним, что в текущем сезоне Мане провел семь матчей и забил три гола.
Теги: Реал Ливерпуль Мане
Сегодня, 17:21
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