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На матче "Динамо" - ЦСКА болельщики устроили перекличку "Москва без мяса" (видео)

Во время матча 11 тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги "Динамо" - ЦСКА болельщики обеих команд устроили перекличку "Москва без мяса", передаёт работающий на матче корреспондент Rusfootball.info

Теги: Динамо ЦСКА Спартак
Сегодня, 17:31
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12
(0)
№12 Написал: Глеб Город над вольной Невой (Сегодня, 18:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
столько не могут ошибаться...

Миллионы мух любят говно.
Миллионы не ошибаются. joy
Регистрация: 11.11.2007
№11 Написал: Todd (Сегодня, 18:05) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Город Веганов? дааа сильный ход....


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Баклан-Арена звучит гордо!
Регистрация: 26.02.2016
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 17:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
столько не могут ошибаться...
Регистрация: 26.04.2017
№9 Написал: Dlink (Сегодня, 17:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZiNTeR
Может быть их дома не кормят и это жалоба?

Не они ущербные у них пукан рвет что на стадик ходит 25% от вместимости стадика
Регистрация: 7.08.2016
№8 Написал: GIZMO ну оттуда отсюда (Сегодня, 17:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
заметь- о зените, бомжах, мешках на стадионе даже и не вспомнили.


Ничего удивительного ,
это лишний раз доказывает что есть Спартак и есть все остальные.
Регистрация: 21.03.2009
№7 Написал: ZiNTeR Краснодар (Сегодня, 17:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Может быть их дома не кормят и это жалоба?


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:42) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Как же они так?А как же миф о всенародно любимой команде,за которую болеет вся Москва,Россия и мир?Сраптаковским болелам не понравится.


заметь- о зените, бомжах, мешках на стадионе даже и не вспомнили.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 17:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сколько на стадионе народу то?

Цитата: Александр Иванов
И что бы это могло значить?)

Что в Москве есть болельщики других клубов. А Ваши верха, говорят, за ахмат топят? Ахмат-сила, да? laughing


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: hyuga Город над Вольной Невой... (Сегодня, 17:38) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Предлагаю новый заряд
- Мя</с/>у место на прилавке!


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МяСо Питеру не нужно
Регистрация: 20.06.2016
№3 Написал: Викторис (Сегодня, 17:36) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Походу вегетарианцы менты с конями
Регистрация: 8.04.2017
№2 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 17:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
И что бы это могло значить?)
Регистрация: 8.11.2015
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:35) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как же они так?А как же миф о всенародно любимой команде,за которую болеет вся Москва,Россия и мир?Сраптаковским болелам не понравится.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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