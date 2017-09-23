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Арнольд Шварценеггер посетил стадион "Барселоны"

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер в рамках своего турнира по бодибилдингу Arnold Classic Europe посетил стадион "Барселоны" "Ноу Камп".

Шварценеггер посетил музей клуба и ряд объектов "Ноу Камп".
Теги: Барселона
Сегодня, 17:32
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