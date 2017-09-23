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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Газета, опубликовавшая "Бунт негра против судьи": директор "Балтики" пытается запустить дымовую завесу (2)
Газета, опубликовавшая "Бунт негра против судьи": директор "Балтики" пытается запустить дымовую завесу (2)
"Реал" забил в 33-м гостевом матче подряд и побил рекорд "Барселоны"
"Реал" забил гол в матче 6-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (1:0, первый тайм).
Мадридский клуб побил рекорд "Барселоны" по числу забитых подряд мячей в гостевых матчах примеры. На счету "сливочных" 33 гола, передает Gracenote Live.
Мадридский клуб побил рекорд "Барселоны" по числу забитых подряд мячей в гостевых матчах примеры. На счету "сливочных" 33 гола, передает Gracenote Live.
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