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"Реал" забил в 33-м гостевом матче подряд и побил рекорд "Барселоны"

"Реал" забил гол в матче 6-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (1:0, первый тайм).

Мадридский клуб побил рекорд "Барселоны" по числу забитых подряд мячей в гостевых матчах примеры. На счету "сливочных" 33 гола, передает Gracenote Live.
Теги: Реал Барселона
Сегодня, 17:49
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