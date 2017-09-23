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Нападающий "Халл Сити" Кэмпбелл забил за клуб впервые за 9 лет

Нападающий "Халл Сити" Фрэйзер Кэмпбелл отличился в матче 9-го тура Чемпионшипа с "Редингом" (1:0. первый тайм).

30-летний форвард отличился за клуб впервые за 9 лет. С момента его последнего гола за "тигров" прошло 3437 дней, сообщается в твиттере журналиста Hull Daily Mail Филипа Бакингема.
Теги: Халл Сити
Сегодня, 18:02
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№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Так он за команду с 2008 не играл.Был в ряде других команд.Так что новость высосана из пальца.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: hyuga Город над Вольной Невой... (Сегодня, 18:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
laughing


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МяСо Питеру не нужно
Регистрация: 20.06.2016
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