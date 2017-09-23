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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Рома" одержала уверенную победу над "Удинезе"
В матче 6-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле обыграла "Удинезе" – 3:1.
Чемпионат Италии
6 тур
"Рома" - "Удинезе" 2:1
Голы: Джеко, 12, Эль-Шаарави, 30, 45, Ларсен, 90
"Рома": Бекер, Коларов (Морено, 74), Манолас, Фасио, Флоренци (Перес, 78), Росси, Стротман, Найнгголан, Перотти, Джеко (Дефрель, 71), Эль-Шаарави
"Удинезе": Биссарри, Ларсен, Самир, Анджелла, Нуйтинк, Бехрами, Пауль (Баич, 70), Барак (Фофана, 52), Янкто, Ласанья (Пеццелла, 46), Лопес
Предупреждения: Лопес, 42
Чемпионат Италии
6 тур
"Рома" - "Удинезе" 2:1
Голы: Джеко, 12, Эль-Шаарави, 30, 45, Ларсен, 90
"Рома": Бекер, Коларов (Морено, 74), Манолас, Фасио, Флоренци (Перес, 78), Росси, Стротман, Найнгголан, Перотти, Джеко (Дефрель, 71), Эль-Шаарави
"Удинезе": Биссарри, Ларсен, Самир, Анджелла, Нуйтинк, Бехрами, Пауль (Баич, 70), Барак (Фофана, 52), Янкто, Ласанья (Пеццелла, 46), Лопес
Предупреждения: Лопес, 42
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