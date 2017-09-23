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"Рома" одержала уверенную победу над "Удинезе"

В матче 6-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле обыграла "Удинезе" – 3:1.

Чемпионат Италии

6 тур

"Рома" - "Удинезе" 2:1

Голы: Джеко, 12, Эль-Шаарави, 30, 45, Ларсен, 90

"Рома": Бекер, Коларов (Морено, 74), Манолас, Фасио, Флоренци (Перес, 78), Росси, Стротман, Найнгголан, Перотти, Джеко (Дефрель, 71), Эль-Шаарави

"Удинезе": Биссарри, Ларсен, Самир, Анджелла, Нуйтинк, Бехрами, Пауль (Баич, 70), Барак (Фофана, 52), Янкто, Ласанья (Пеццелла, 46), Лопес

Предупреждения: Лопес, 42
Теги: Рома Удинезе
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