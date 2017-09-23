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Виктор Гончаренко: сложно рассчитывать на победу, играя в таком темпе (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал нулевую ничью с "Динамо" и повреждение, из-за которого был заменён Марио Фернандес, передаёт корреспондент Rusfootball.info.



- Играя в таком темпе, очень сложно рассчитывать на победу. Не хватало скорости в атаке. "Динамо" глубоко оборонялось, сказывалось отсутствие Головина. Не скажу, что моментов у нас совсем не было, но распорядиться мы ими не смогли. Тем не менее, порадовала игра в защите, сегодня мы здорово играли при контратаках соперника, в отличие от предыдущих матчей. Хотелось бы выиграть, но у нас это, к сожалению, не получилось.

- Что с Марио Фернандесом, сыграет ли он с "Манчестер Юнайтед"?

- У него небольшое сотрясение. Сделаем всё возможное, чтобы он сыграл.
Теги: Гончаренко ЦСКА Динамо Фернандес Rвидео
Сегодня, 18:49
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№2 Написал: командир (Сегодня, 20:01) #
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Га(о)нчаренко уже хватит сопли жевать. Пора встать и вставить кому надо и как надо
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:58) #
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У него небольшое сотрясение. Сделаем всё возможное, чтобы он сыграл.

Если выпустят с бритыми, для него любое столкновение головами (что не исключено) будет очень опасно.
Регистрация: 22.09.2009
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