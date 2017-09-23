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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Гончаренко: сложно рассчитывать на победу, играя в таком темпе (видео)
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал нулевую ничью с "Динамо" и повреждение, из-за которого был заменён Марио Фернандес, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
- Играя в таком темпе, очень сложно рассчитывать на победу. Не хватало скорости в атаке. "Динамо" глубоко оборонялось, сказывалось отсутствие Головина. Не скажу, что моментов у нас совсем не было, но распорядиться мы ими не смогли. Тем не менее, порадовала игра в защите, сегодня мы здорово играли при контратаках соперника, в отличие от предыдущих матчей. Хотелось бы выиграть, но у нас это, к сожалению, не получилось.
- Что с Марио Фернандесом, сыграет ли он с "Манчестер Юнайтед"?
- У него небольшое сотрясение. Сделаем всё возможное, чтобы он сыграл.
- Играя в таком темпе, очень сложно рассчитывать на победу. Не хватало скорости в атаке. "Динамо" глубоко оборонялось, сказывалось отсутствие Головина. Не скажу, что моментов у нас совсем не было, но распорядиться мы ими не смогли. Тем не менее, порадовала игра в защите, сегодня мы здорово играли при контратаках соперника, в отличие от предыдущих матчей. Хотелось бы выиграть, но у нас это, к сожалению, не получилось.
- Что с Марио Фернандесом, сыграет ли он с "Манчестер Юнайтед"?
- У него небольшое сотрясение. Сделаем всё возможное, чтобы он сыграл.
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