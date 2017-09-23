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"Реал" победил "Алавес"

"Реал" в матче 6-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл "Алавес" со счетом 2:1.

Чемпионат Испании

6 тур

"Алавес" - "Реал Мадрид" 1:2

Гол: Гарсия, 40 - Сибальос, 11, 43

"Алавес": Пачеко, Марипан, Эли, Карлос, Дуарте, Торрес, Ману, Медран, Гомес, Бурги (Альфонсо, 66), Эль-Хаддади

"Реал": Навас, Начо, Карвахаль, Варан, Рамос, Иско (Майорал, 90), Сибальос (Льоренте, 72), Касемиро, Асенсио, Васкес, Роналду

Предупреждения: Карлос, 14, Карвахаль, 31, Эли, 45, Медран, 61, Торрес, 87, Начо, 88
Теги: Алавес Реал
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