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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:05
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
19:14
"Реал" победил "Алавес"
"Реал" победил "Алавес"
19:02
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
16:05
"Атлетико" обыграл "Севилью" (1)
"Атлетико" обыграл "Севилью" (1)
"Реал" победил "Алавес"
"Реал" в матче 6-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл "Алавес" со счетом 2:1.
Чемпионат Испании
6 тур
"Алавес" - "Реал Мадрид" 1:2
Гол: Гарсия, 40 - Сибальос, 11, 43
"Алавес": Пачеко, Марипан, Эли, Карлос, Дуарте, Торрес, Ману, Медран, Гомес, Бурги (Альфонсо, 66), Эль-Хаддади
"Реал": Навас, Начо, Карвахаль, Варан, Рамос, Иско (Майорал, 90), Сибальос (Льоренте, 72), Касемиро, Асенсио, Васкес, Роналду
Предупреждения: Карлос, 14, Карвахаль, 31, Эли, 45, Медран, 61, Торрес, 87, Начо, 88
Чемпионат Испании
6 тур
"Алавес" - "Реал Мадрид" 1:2
Гол: Гарсия, 40 - Сибальос, 11, 43
"Алавес": Пачеко, Марипан, Эли, Карлос, Дуарте, Торрес, Ману, Медран, Гомес, Бурги (Альфонсо, 66), Эль-Хаддади
"Реал": Навас, Начо, Карвахаль, Варан, Рамос, Иско (Майорал, 90), Сибальос (Льоренте, 72), Касемиро, Асенсио, Васкес, Роналду
Предупреждения: Карлос, 14, Карвахаль, 31, Эли, 45, Медран, 61, Торрес, 87, Начо, 88
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