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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"МЮ" обыграл "Саутгемптон", "Челси" разгромил "Сток Сити"
В матче 6-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на своем поле уступил "Манчестер Юнайтед" – 0:1.
Чемпионат Англии
6-й тур
"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" – 0:1
Гол: Лукаку, 20.
"Саутгемптон": Форстер, Седрик Суариш (Уорд-Проуз, 83), Йосида, Худт, Бертранд, Тадич, Лемина, Ромеу, Дэйвис (Габбьядини, 73), Редмонд, Лонг (Остин, 83).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Байи, Джоунс, Янг, Мата (Эррера, 62), Матич, Феллаини, Мхитарян (Смоллинг, 75), Рэшфорд (Блинд, 90+3), Лукаку.
Предупреждения: Лонг, 37. Янг, 43. Валенсия, 69. Лукаку, 82. Эррера, 88.
"Стоук Сити" – "Челси" – 0:4
Голы: Мората, 2 (0:1). Педро, 30 (0:2). Мората, 77 (0:3). Мората, 82 (0:4).
"Стоук Сити": Батленд, Джонсон, Питерс, Мартинс Инди (Афеллай, 76), Флетчер, Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф, Шачири, Хесе (Крауч, 61), Собхи.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо (Кэйхилл, 59), Рюдигер, Кристенсен, Мозес, Бакайоко, Канте, Виллиан (Азар, 72), Педро (Фабрегас, 68), Мората.
Предупреждения: Алонсо, 52. Шачири, 52. Канте, 57. Крауч, 89.
Чемпионат Англии
6-й тур
"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" – 0:1
Гол: Лукаку, 20.
"Саутгемптон": Форстер, Седрик Суариш (Уорд-Проуз, 83), Йосида, Худт, Бертранд, Тадич, Лемина, Ромеу, Дэйвис (Габбьядини, 73), Редмонд, Лонг (Остин, 83).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Байи, Джоунс, Янг, Мата (Эррера, 62), Матич, Феллаини, Мхитарян (Смоллинг, 75), Рэшфорд (Блинд, 90+3), Лукаку.
Предупреждения: Лонг, 37. Янг, 43. Валенсия, 69. Лукаку, 82. Эррера, 88.
"Стоук Сити" – "Челси" – 0:4
Голы: Мората, 2 (0:1). Педро, 30 (0:2). Мората, 77 (0:3). Мората, 82 (0:4).
"Стоук Сити": Батленд, Джонсон, Питерс, Мартинс Инди (Афеллай, 76), Флетчер, Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф, Шачири, Хесе (Крауч, 61), Собхи.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо (Кэйхилл, 59), Рюдигер, Кристенсен, Мозес, Бакайоко, Канте, Виллиан (Азар, 72), Педро (Фабрегас, 68), Мората.
Предупреждения: Алонсо, 52. Шачири, 52. Канте, 57. Крауч, 89.
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