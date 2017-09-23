Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"МЮ" обыграл "Саутгемптон", "Челси" разгромил "Сток Сити"

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на своем поле уступил "Манчестер Юнайтед" – 0:1.

Чемпионат Англии

6-й тур

"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" – 0:1

Гол: Лукаку, 20.

"Саутгемптон": Форстер, Седрик Суариш (Уорд-Проуз, 83), Йосида, Худт, Бертранд, Тадич, Лемина, Ромеу, Дэйвис (Габбьядини, 73), Редмонд, Лонг (Остин, 83).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Байи, Джоунс, Янг, Мата (Эррера, 62), Матич, Феллаини, Мхитарян (Смоллинг, 75), Рэшфорд (Блинд, 90+3), Лукаку.

Предупреждения: Лонг, 37. Янг, 43. Валенсия, 69. Лукаку, 82. Эррера, 88.

"Стоук Сити" – "Челси" – 0:4

Голы: Мората, 2 (0:1). Педро, 30 (0:2). Мората, 77 (0:3). Мората, 82 (0:4).

"Стоук Сити": Батленд, Джонсон, Питерс, Мартинс Инди (Афеллай, 76), Флетчер, Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф, Шачири, Хесе (Крауч, 61), Собхи.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо (Кэйхилл, 59), Рюдигер, Кристенсен, Мозес, Бакайоко, Канте, Виллиан (Азар, 72), Педро (Фабрегас, 68), Мората.

Предупреждения: Алонсо, 52. Шачири, 52. Канте, 57. Крауч, 89.
Теги: Манчестер Юнайтед Саутгемптон
Сегодня, 19:15
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 19:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Мората заиграл наконец...дай то Бог!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.