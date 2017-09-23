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"Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 4:0

"Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 4:0.

Чемпионат Англии

6 тур

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 5:0

Голы: Зане, 44, Стерлинг, 51, 59, Агуэро, 79, Делф, 89

"Манчестер Сити": Мораес, Уолкер, Менди (Данило, 29), Стоунс (Делф, 70), Отаменди, Фернандиньо, Брёйне, Сильва, Стерлинг (Силва, 61), Зане, Агуэро

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Анхольт, Данн, Сако, Шлупп, Кабай (Панчеон, 57), Таунсенд, Миливоевич, Лофтус-Чик, Бентеке (Сако, 72)

Предупреждения: Менди, 25, Данило, 56, Зане, 75, Шлупп, 76
Теги: Манчестер Сити Кристал Пэлас
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