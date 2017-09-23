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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:05
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
19:14
"Реал" победил "Алавес"
"Реал" победил "Алавес"
19:02
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
16:05
"Атлетико" обыграл "Севилью" (1)
"Атлетико" обыграл "Севилью" (1)
"Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 4:0
"Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 4:0.
Чемпионат Англии
6 тур
"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 5:0
Голы: Зане, 44, Стерлинг, 51, 59, Агуэро, 79, Делф, 89
"Манчестер Сити": Мораес, Уолкер, Менди (Данило, 29), Стоунс (Делф, 70), Отаменди, Фернандиньо, Брёйне, Сильва, Стерлинг (Силва, 61), Зане, Агуэро
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Анхольт, Данн, Сако, Шлупп, Кабай (Панчеон, 57), Таунсенд, Миливоевич, Лофтус-Чик, Бентеке (Сако, 72)
Предупреждения: Менди, 25, Данило, 56, Зане, 75, Шлупп, 76
Чемпионат Англии
6 тур
"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 5:0
Голы: Зане, 44, Стерлинг, 51, 59, Агуэро, 79, Делф, 89
"Манчестер Сити": Мораес, Уолкер, Менди (Данило, 29), Стоунс (Делф, 70), Отаменди, Фернандиньо, Брёйне, Сильва, Стерлинг (Силва, 61), Зане, Агуэро
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Анхольт, Данн, Сако, Шлупп, Кабай (Панчеон, 57), Таунсенд, Миливоевич, Лофтус-Чик, Бентеке (Сако, 72)
Предупреждения: Менди, 25, Данило, 56, Зане, 75, Шлупп, 76
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