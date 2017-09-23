Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:05
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
19:14
"Реал" победил "Алавес"
"Реал" победил "Алавес"
19:02
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
16:05
"Атлетико" обыграл "Севилью" (1)
"Атлетико" обыграл "Севилью" (1)
"Анжи": а дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?
"Анжи" в своем твиттере усомнился в правильности назначения пенальти по ходу выездного матча со "Спартаком".
На 12-й минуте Андрей Ещенко навесил в центр штрафной, а Джано Ананидзе в борьбе с Павлом Яковлевым рухнул на газон. Луис Адриано уверенно реализовал пенальти.
"Ну, дела. Ещенко навешивает в штрафную и Ананидзе рухнул на газон в борьбе с Яковлевым. А был ли пенальти? А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?, - говорится в сообщении.
На 12-й минуте Андрей Ещенко навесил в центр штрафной, а Джано Ананидзе в борьбе с Павлом Яковлевым рухнул на газон. Луис Адриано уверенно реализовал пенальти.
"Ну, дела. Ещенко навешивает в штрафную и Ананидзе рухнул на газон в борьбе с Яковлевым. А был ли пенальти? А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?, - говорится в сообщении.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.