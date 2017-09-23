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"Анжи": а дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?

"Анжи" в своем твиттере усомнился в правильности назначения пенальти по ходу выездного матча со "Спартаком".

На 12-й минуте Андрей Ещенко навесил в центр штрафной, а Джано Ананидзе в борьбе с Павлом Яковлевым рухнул на газон. Луис Адриано уверенно реализовал пенальти.

"Ну, дела. Ещенко навешивает в штрафную и Ананидзе рухнул на газон в борьбе с Яковлевым. А был ли пенальти? А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?, - говорится в сообщении.
Теги: Анжи Спартак
Сегодня, 19:46
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20
(4)
№20 Написал: Победоносный Зенит (Сегодня, 20:16) #
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online

Ну вот и началось. ещё после кубковых игр я написал-что так и будет,начнут вытаскивать спартачок хоть куда нибудь и хоть как нибудь!!!
Регистрация: 17.09.2017
№19 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
оценка за артестизм 6,0


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№18 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Чесайнаг
судей - eбaть

без комментариев


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№17 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 20:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: бульбаш
Цитата: serega_user
Был пеналь. Ибо нефиг было мешать забивать спартачам. Думать же надо с кем играете)) у вас, Анжи, чести слишком маловато)

Конявые сегодня матч ваш был ,что творила ваша БЕРЁЗА в штрафной за это по 2-3 иры удаляют!!!

Да? И что же натворил? Не дал забить Динамо?) ну да, надо за это срочно удалять на 2-3 матча

повтор посмотри ,когда кулаками махал
Регистрация: 8.05.2016
№16 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:04) #
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online

"А был ли мальчик?!(с) Был. Несомненно.
Регистрация: 30.08.2008
№15 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 20:03) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Совсем плохи дела у мясных видать. Но поезд ушел , его не догнать.

БОМЖАТСКИЕ эксперты вспомни два раза мяч покидает поле не свистка и не чего ,прежде чем слюнёй брызгаться за собой надо смотреть
Регистрация: 8.05.2016
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:03) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Оё, не ***те, бараны.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 20:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: бульбаш
Цитата: serega_user
Был пеналь. Ибо нефиг было мешать забивать спартачам. Думать же надо с кем играете)) у вас, Анжи, чести слишком маловато)

Конявые сегодня матч ваш был ,что творила ваша БЕРЁЗА в штрафной за это по 2-3 иры удаляют!!!

Да? И что же натворил? Не дал забить Динамо?) ну да, надо за это срочно удалять на 2-3 матча


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№12 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 20:02) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Судьи просто у наглую тащат спам!Пенальти и близко не было!Ну ладно с сильными командами,но с Анжи,Тосно это просто позорище!Продолжение прошлого сезона...
Регистрация: 24.10.2007
№11 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 20:01) #
  • +2
  •  (4)
online

Судья очень хотел дать пенальти и дал.За такие желания судей - eбaть их надо
Регистрация: 23.09.2016
№10 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 19:58) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Был пеналь. Ибо нефиг было мешать забивать спартачам. Думать же надо с кем играете)) у вас, Анжи, чести слишком маловато)

Конявые сегодня матч ваш был ,что творила ваша БЕРЁЗА в штрафной за это по 2-3 иры удаляют!!!
Регистрация: 8.05.2016
№9 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 19:58) #
  • -1
  •  (1)

Почему на самедовым не дал? Репутация подвела?
Регистрация: 22.11.2014
№8 Написал: Гастэряну (Сегодня, 19:55) #
  • -2
  •  (6)

кто-нибудь подскажет за что пеналь был назначен? неужели за карточку заправки на лукойл?
Регистрация: 25.02.2016
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 19:54) #
  • -8
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
Был пеналь. Ибо нефиг было мешать забивать спартачам. Думать же надо с кем играете)) у вас, Анжи, чести слишком маловато, так что у вас такой трюк не сработал бы)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:52) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
А был ли пенальти? А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?, - говорится в Твиттере анжы..


дадада. а дал бы? а дал бы? #Зенит# Друзья
#Жахнемсявдясны#Бомжибезмяса#
анамдалбы

только в суд не подавайте.#цска#суд#рубль
#этот#судья#подонок#конченый#
друзья#дясны


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:52) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
это смотря с кем играл wink


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:51) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
А ДАЛ бы СУДЬЯ...?
мож и дал... кто его знает?)


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (18)
online

Совсем плохи дела у мясных видать. Но поезд ушел , его не догнать.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Сегодня, 19:49) #
  • +3
  •  (23)
Болеет за:
«Локомотив»
Что за вопросы? Конечно нет. Нужно порадовать болельщиков рабской команды перед ливерпульской поркой.
Регистрация: 21.06.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:48) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
На Самедове не дал. Могут завалить членососалку


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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