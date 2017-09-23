"Анжи": а дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?

"Анжи" в своем твиттере усомнился в правильности назначения пенальти по ходу выездного матча со "Спартаком".На 12-й минуте Андрей Ещенко навесил в центр штрафной, а Джано Ананидзе в борьбе с Павлом Яковлевым рухнул на газон. Луис Адриано уверенно реализовал пенальти."Ну, дела. Ещенко навешивает в штрафную и Ананидзе рухнул на газон в борьбе с Яковлевым. А был ли пенальти? А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?, - говорится в сообщении.