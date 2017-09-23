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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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20:05
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
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Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец, комментируя в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой итог матча 11-го тура РФПЛ «Динамо» - ЦСКА (0:0), отметил, что ни одна из команд не заслуживала победы, а также выразил мнение, что армейцы играли с оглядкой на предстоящую встречу Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
-Анатолий Федорович, на ваш взгляд, счет по игре?
- Команды периодически показывали желание победить, но мне кажется, ЦСКА ограничил себя мотивацией: где-то в подсознании у игроков был предстоящий матч Лиги чемпионов с «Манчестером». Среди профессионалов есть такое негласное разделение игр: важная и предстоящая. Но в то же время матч с «Динамо» рассматривался, как своего рода прелюдия. В этом матче было важно добиться результата, но, затратив на него минимум усилий. Надо, конечно, отметить и то, что армейцам не хватало Александра Головина. Прежде всего, его способности придать игре скорости, ритма. Если у ЦСКА и были всплески во втором тайме, то «Динамо», мне кажется, играло с оглядкой. Команда находится сейчас в сложной ситуации. Нет лидеров, нет Кирилла Панченко. Это тоже как-то ограничивало возможности игроков. Результат, мое мнение, закономерен: команды на победу не наиграли.
- Учитывая турнирное положение динамовцев, ничья в дерби для них позитивный результат?
- Я бы сказал, что это результат, который только в этой ситуации можно расценивать как положительный. Были хорошие моменты и для развития атаки, но в завершающей стадии в нападении не хватило насыщенности, хотя в старании не откажешь.
- Когда динамовец Бечирай бил по воротам, судья уже поднял флажок, там было положение «вне игры»?
- Да, офсайд был. Я хорошо видел этот момент, и могу сказать, что предугадываю ситуацию быстрее, чем судьи. В момент удара Бечирай находился в явном офсайде. Но забитый мяч по исполнению оставил хорошее впечатление. И по исполнению и по динамике очень удачный гол. Это единственное украшение этой встречи...
- Что думаете об эпизоде, в котором защитник ЦСКА Марио Фернандес в результате борьбы с хавбеком «Динамо» Антоном Сосниным получил травму и вскоре покинул поле на носилках?
- Я очень беспокоился за Фернандеса. За мной сидел главный тренер сборной России Станислав Черчесов — я понимал, что он у него сердце замерло. Я тоже понимал ситуацию. Но хорошо еще, что это не нос. Потому что еще недавно он играл в маске. Что касается эпизода, то там удар наносил Фернандес, а не Соснин. Это было единоборство, борьба. Здесь не было «грязной» игры в локоть. Здесь игровой момент, на опережение немножко в точке сыграл Соснин, а выпрыгнувший выше
Фернандес ударил головой Соснина. Здесь криминала не было... Конечно, Фернандеса в матче с «МЮ» будет не хватать. Мне кажется, что там сотрясение мозга. Конечно, вынужденный выход на поле Кирилла Набабкина был неравноценной заменой.
-Анатолий Федорович, на ваш взгляд, счет по игре?
- Команды периодически показывали желание победить, но мне кажется, ЦСКА ограничил себя мотивацией: где-то в подсознании у игроков был предстоящий матч Лиги чемпионов с «Манчестером». Среди профессионалов есть такое негласное разделение игр: важная и предстоящая. Но в то же время матч с «Динамо» рассматривался, как своего рода прелюдия. В этом матче было важно добиться результата, но, затратив на него минимум усилий. Надо, конечно, отметить и то, что армейцам не хватало Александра Головина. Прежде всего, его способности придать игре скорости, ритма. Если у ЦСКА и были всплески во втором тайме, то «Динамо», мне кажется, играло с оглядкой. Команда находится сейчас в сложной ситуации. Нет лидеров, нет Кирилла Панченко. Это тоже как-то ограничивало возможности игроков. Результат, мое мнение, закономерен: команды на победу не наиграли.
- Учитывая турнирное положение динамовцев, ничья в дерби для них позитивный результат?
- Я бы сказал, что это результат, который только в этой ситуации можно расценивать как положительный. Были хорошие моменты и для развития атаки, но в завершающей стадии в нападении не хватило насыщенности, хотя в старании не откажешь.
- Когда динамовец Бечирай бил по воротам, судья уже поднял флажок, там было положение «вне игры»?
- Да, офсайд был. Я хорошо видел этот момент, и могу сказать, что предугадываю ситуацию быстрее, чем судьи. В момент удара Бечирай находился в явном офсайде. Но забитый мяч по исполнению оставил хорошее впечатление. И по исполнению и по динамике очень удачный гол. Это единственное украшение этой встречи...
- Что думаете об эпизоде, в котором защитник ЦСКА Марио Фернандес в результате борьбы с хавбеком «Динамо» Антоном Сосниным получил травму и вскоре покинул поле на носилках?
- Я очень беспокоился за Фернандеса. За мной сидел главный тренер сборной России Станислав Черчесов — я понимал, что он у него сердце замерло. Я тоже понимал ситуацию. Но хорошо еще, что это не нос. Потому что еще недавно он играл в маске. Что касается эпизода, то там удар наносил Фернандес, а не Соснин. Это было единоборство, борьба. Здесь не было «грязной» игры в локоть. Здесь игровой момент, на опережение немножко в точке сыграл Соснин, а выпрыгнувший выше
Фернандес ударил головой Соснина. Здесь криминала не было... Конечно, Фернандеса в матче с «МЮ» будет не хватать. Мне кажется, что там сотрясение мозга. Конечно, вынужденный выход на поле Кирилла Набабкина был неравноценной заменой.
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