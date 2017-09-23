Жозе Моуринью: это была тяжелая игра, но я действительно счастлив

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над "Саутгепмтоном" (1:0)."Мы сделали то, что многие команды в премьер-лиге и делают в течение 90 минут — играют с пятью защитниками сзади. "Саутгемптон" старался и пытались играть. Пеллегрино сменил тактику и отправил другого форварда играть более прямо. Это была тяжелая игра, но я действительно счастлив", - цитирует Моуринью ВВС.