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"Динамо" - ЦСКА: фотоотчет встречи

В центральном матче 11-го тура чемпионата России "Динамо" на своем поле сыграло вничью с ЦСКА. Представляем Вашему вниманию фотоотчет встречи:



































Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Динамо Фото
Сегодня, 20:12
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