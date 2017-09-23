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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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21:06
В. Скрипченко: давайте со "Спартаком" на равных посоревнуемся, без пенальти. Сегодня мы были сильнее (32)
В. Скрипченко: давайте со "Спартаком" на равных посоревнуемся, без пенальти. Сегодня мы были сильнее (32)
21:06
У "Спартака" все стабильно - новый травмированный, новое неоднозначное решение судьи и вновь потеря очков (4)
У "Спартака" все стабильно - новый травмированный, новое неоднозначное решение судьи и вновь потеря очков (4)
20:05
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
19:14
"Реал" победил "Алавес"
"Реал" победил "Алавес"
19:02
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
"ПСЖ" впервые потерял очки в текущем чемпионате Франции
"ПСЖ" на выезде сыграл вничью с "Монпелье" в матче 7-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
7 тур
"Монпелье" - "ПСЖ" 0:0
"Монпелье": Леком, Агилар, Конгре, Хилтон, Мендеш, Руссийон (Мукиели, 71), Самбья (Пирис, 70), Лан, Скири, Сессеньон, Нинга (Мбензе, 83)
"ПСЖ": Ареола, Менье (Алвес, 71), Берчиче, Маркиньос, Силва, Мотта (Ло Селсо, 80), Верратти, Рабио, Дракслер (Лукас, 66), Кавани, Мбаппе
Предупреждения: Маркиньсон, 11, Нинга, 31, Лукас, 75
Чемпионат Франции
7 тур
"Монпелье" - "ПСЖ" 0:0
"Монпелье": Леком, Агилар, Конгре, Хилтон, Мендеш, Руссийон (Мукиели, 71), Самбья (Пирис, 70), Лан, Скири, Сессеньон, Нинга (Мбензе, 83)
"ПСЖ": Ареола, Менье (Алвес, 71), Берчиче, Маркиньос, Силва, Мотта (Ло Селсо, 80), Верратти, Рабио, Дракслер (Лукас, 66), Кавани, Мбаппе
Предупреждения: Маркиньсон, 11, Нинга, 31, Лукас, 75
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