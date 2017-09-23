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"ПСЖ" впервые потерял очки в текущем чемпионате Франции

"ПСЖ" на выезде сыграл вничью с "Монпелье" в матче 7-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

7 тур

"Монпелье" - "ПСЖ" 0:0

"Монпелье": Леком, Агилар, Конгре, Хилтон, Мендеш, Руссийон (Мукиели, 71), Самбья (Пирис, 70), Лан, Скири, Сессеньон, Нинга (Мбензе, 83)

"ПСЖ": Ареола, Менье (Алвес, 71), Берчиче, Маркиньос, Силва, Мотта (Ло Селсо, 80), Верратти, Рабио, Дракслер (Лукас, 66), Кавани, Мбаппе

Предупреждения: Маркиньсон, 11, Нинга, 31, Лукас, 75
Теги: Монпелье ПСЖ
Сегодня, 20:46
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№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:06) #
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Без волшебного Неймара нет очкового навара!
Регистрация: 18.03.2013
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