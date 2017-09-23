У "Спартака" все стабильно - новый травмированный, новое неоднозначное решение судьи и вновь потеря очков



Чемпионат России

11 тур



"Спартак" – "Анжи" 2:2 Чемпионат России11 тур

Голы: Луис Адриано (с пенальти), 14', Луис Адриано (с пенальти), 14', Мельгарехо , 90+2' - Самарджич, 74', Кацаев, 78'

рассказывает о встрече "Спартака" и "Анжи", в которой были спорный пенальти, травма Джано и фантастическая концовка.Ребров, Ещенко, Комбаров (Джикия, 67'), Боккетти, Таски, Самедов, Джано (Фернандо, 36'), Попов, Бакаев, Пашалич (Мельгарехо, 77'), АдрианоБудаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Кацаев (Брызгалов, 85'), Бакаев, Данченко (Афонин, 90+1'), Прудников (Хубулов, 72'), Маркелов, ЯковлевДжикия, 84' - Полуяхтов, 55'Массимо Каррера в кубке сыграл основным составом, что помогло его команде пробиться в следующую стадию и набраться положительных эмоций. Другое дело, что игроки "Спартака" получили дополнительную физическую нагрузку, потеряв при этом Промеса и Педро Рошу. Так сразу и не скажешь, стоила ли игра в Краснодаре свеч. Все-таки победа это хорошо, но чемпионат и Лига Чемпионов, безусловно, более статусные и более важные турниры чем кубок России.Сегодня в составе чемпиона вышло 7 игроков, которые были в старте в матче против "Кубани". При этом еще два футболиста выходили в среду на замену. Таким образом, отдохнувшими были только Ребров и Боккетти. В этой связи "Анжи" получал большое преимущество, поскольку махачкалинский клуб намеренно отправил в гости к "Лучу-Энергии" дублирующий состав, а основа целенаправленно готовилась к встрече со "Спартаком".Возможно, именно по этой причине гости начали матч в более резвом темпе. Именно на их счету оказались первые прорывы и первые опасные подходы. Защитникам "красно-белых" удавалось совершать перехваты лишь в последний момент. В атаке хозяева себя проявлять не торопились, но им решил помочь главный арбитр. Самая обычная подача с фланга в центр штрафной площади Будакова привела к тому, что в верховой борьбе схлестнулись Джано и Яковлев. По итогам единоборства грузинский полузащитник оказался на газоне, а рука Мешкова указала на 11-метровую отметку.Допускаю, что Яковлев слегка подтолкнул соперника рукой. Не сомневаюсь, что Джано был первым на мяче. Но в том, что в данном моменте было нарушение правил, уверенности нет. Справедливости ради, отмечу, что в трансляции не было хорошего повтора, а потому можно довериться судье, который находился в нескольких метрах от эпицентра событий. Пенальти вызвался пробить Луис Адриано - бразилец четко исполнил свою попытку, выведя "Спартак" вперед.В оставшееся в первом тайме время "красно-белые" пытались держать мяч и создавать что-то интересное в атаке, но изобретательности им в этом не хватало. Лишь незадолго до перерыва у ворот Будакова начало становиться жарко. Хорошие моменты были у Луиса Адриано и у Самедова, но вратарь "Анжи" не дал сопернику увеличить разницу в счете. Если говорить о махачкалинском клубе, то после пропущенного гола его нападение не впечатляло. Острота у владений Реброва возникала в основном после розыгрыша стандартных положений, но Артему не приходилось всерьез вступать в игру.Первый тайм так и закончился бы с одним громким эпизодом, но за 10 минут до перерыва случилась еще одна травма в составе "Спартака". Джано буквально на ровном месте подвернул голеностоп и был вынужден покинуть поле. Массимо Каррере теперь придется добавить еще одну запись в список травмированных, который он показывал журналистам перед матчем с "Анжи", а также придется еще больше подумать над тем, кому играть против "Ливерпуля".Перед началом второй половины встречи на "Открытие Арене" состоялось предложение руки и сердца, сделанное одним из болельщиков "Спартака" своей возлюбленной. Зрители на трибунах активно поддерживали молодого человека и рукоплескали молодой паре, но при этом все понимали - впереди сложнейший и не факт, что самый веселый отрезок матча. Впрочем, до 70-й минуты ничего интересного на поле не происходило. "Анжи" никак не мог соорудить толковую атаку, "красно-белые" играли больше по счету.И вот как раз на упомянутой минуте у хозяев был отличный шанс забить второй гол, но Попов после прострела с левого фланга пробил точно в Будакова. Очень странно было видеть, как Скрипченко при полной безнадеге в нападении экономит замены, но, видимо, Вадим Викторович что-то знал. На первое изменение он решился сразу после момента у Попова и выпустил вместо Прудникова Хубулова. Практически тут же "Анжи" заработал штрафной в центре поля, а вышедший Хубулов взялся за подачу. Вышла она настолько адресной, что прилетела аккурат в голову Самарджичу, который не оставил Реброву шансов спасти свою команду. "Махачкалинцы" абсолютно неожиданно сравняли счет, но это было только начало.Не прошло и нескольких минут, как гости убежали в какую-то невероятную контратаку. Пять! Черт возьми, пять игроков "Анжи" оказались против одного защитника "Спартака"! Данченко и Кацаев умело воспользовались таким подарком судьбы и вывели дагестанский клуб вперед. Фантастически быстрое изменение событий было, конечно, обескураживающим для хозяев. Ничего не предвещало такой беды, но, кажется, в этом сезоне от подопечных Карреры можно ожидать всего чего угодно.Но что делает честь московской команде - она нашла в себе силы отыграться. Причем, Мельгарехо мог забить сразу же после гола Кацаева, но с трех метров угодил выше ворот. Свой же мяч Лоренцо отправил в сетку ворот Будакова уже в добавленное время, когда казалось, что "Анжи" одержит волевую победу. Безумная несогласованность защитников "махачкалинцев" привела к тому, что полузащитник "Спартака" нанес удар из пределов штрафной без особого сопротивления.Не обещавший ничего столь зрелищного до 70-й минуты матч в итоге завершился настолько фантастическим образом, что, очевидно, будет претендовать на звание одного из лучших в туре. Впрочем, если убрать эмоции, то останется очередная потеря очков "Спартака", которая сопровождалась очередной травмой (возможно, даже двумя, поскольку Комбаров уходил с поля, держась за пах и показывая, что у него есть определенный дискомфорт) и очередным не самым однозначным решением судьи в пользу действующего чемпиона. При этом и "Анжи" радоваться особо нечему - победа упущена после достаточно глупой ошибки.