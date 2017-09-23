Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

У "Спартака" все стабильно - новый травмированный, новое неоднозначное решение судьи и вновь потеря очков

У "Спартака" все стабильно - новый травмированный, новое неоднозначное решение судьи и вновь потеря очковRusfootball.info рассказывает о встрече "Спартака" и "Анжи", в которой были спорный пенальти, травма Джано и фантастическая концовка.












Чемпионат России
11 тур

"Спартак" – "Анжи" 2:2



Голы: Луис Адриано (с пенальти), 14', Мельгарехо, 90+2' - Самарджич, 74', Кацаев, 78'


"Спартак": Ребров, Ещенко, Комбаров (Джикия, 67'), Боккетти, Таски, Самедов, Джано (Фернандо, 36'), Попов, Бакаев, Пашалич (Мельгарехо, 77'), Адриано

"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Кацаев (Брызгалов, 85'), Бакаев, Данченко (Афонин, 90+1'), Прудников (Хубулов, 72'), Маркелов, Яковлев

Предупреждения: Джикия, 84' - Полуяхтов, 55'

Массимо Каррера в кубке сыграл основным составом, что помогло его команде пробиться в следующую стадию и набраться положительных эмоций. Другое дело, что игроки "Спартака" получили дополнительную физическую нагрузку, потеряв при этом Промеса и Педро Рошу. Так сразу и не скажешь, стоила ли игра в Краснодаре свеч. Все-таки победа это хорошо, но чемпионат и Лига Чемпионов, безусловно, более статусные и более важные турниры чем кубок России.

Сегодня в составе чемпиона вышло 7 игроков, которые были в старте в матче против "Кубани". При этом еще два футболиста выходили в среду на замену. Таким образом, отдохнувшими были только Ребров и Боккетти. В этой связи "Анжи" получал большое преимущество, поскольку махачкалинский клуб намеренно отправил в гости к "Лучу-Энергии" дублирующий состав, а основа целенаправленно готовилась к встрече со "Спартаком".

Возможно, именно по этой причине гости начали матч в более резвом темпе. Именно на их счету оказались первые прорывы и первые опасные подходы. Защитникам "красно-белых" удавалось совершать перехваты лишь в последний момент. В атаке хозяева себя проявлять не торопились, но им решил помочь главный арбитр. Самая обычная подача с фланга в центр штрафной площади Будакова привела к тому, что в верховой борьбе схлестнулись Джано и Яковлев. По итогам единоборства грузинский полузащитник оказался на газоне, а рука Мешкова указала на 11-метровую отметку.

Допускаю, что Яковлев слегка подтолкнул соперника рукой. Не сомневаюсь, что Джано был первым на мяче. Но в том, что в данном моменте было нарушение правил, уверенности нет. Справедливости ради, отмечу, что в трансляции не было хорошего повтора, а потому можно довериться судье, который находился в нескольких метрах от эпицентра событий. Пенальти вызвался пробить Луис Адриано - бразилец четко исполнил свою попытку, выведя "Спартак" вперед.

В оставшееся в первом тайме время "красно-белые" пытались держать мяч и создавать что-то интересное в атаке, но изобретательности им в этом не хватало. Лишь незадолго до перерыва у ворот Будакова начало становиться жарко. Хорошие моменты были у Луиса Адриано и у Самедова, но вратарь "Анжи" не дал сопернику увеличить разницу в счете. Если говорить о махачкалинском клубе, то после пропущенного гола его нападение не впечатляло. Острота у владений Реброва возникала в основном после розыгрыша стандартных положений, но Артему не приходилось всерьез вступать в игру.

Первый тайм так и закончился бы с одним громким эпизодом, но за 10 минут до перерыва случилась еще одна травма в составе "Спартака". Джано буквально на ровном месте подвернул голеностоп и был вынужден покинуть поле. Массимо Каррере теперь придется добавить еще одну запись в список травмированных, который он показывал журналистам перед матчем с "Анжи", а также придется еще больше подумать над тем, кому играть против "Ливерпуля".

Перед началом второй половины встречи на "Открытие Арене" состоялось предложение руки и сердца, сделанное одним из болельщиков "Спартака" своей возлюбленной. Зрители на трибунах активно поддерживали молодого человека и рукоплескали молодой паре, но при этом все понимали - впереди сложнейший и не факт, что самый веселый отрезок матча. Впрочем, до 70-й минуты ничего интересного на поле не происходило. "Анжи" никак не мог соорудить толковую атаку, "красно-белые" играли больше по счету.

И вот как раз на упомянутой минуте у хозяев был отличный шанс забить второй гол, но Попов после прострела с левого фланга пробил точно в Будакова. Очень странно было видеть, как Скрипченко при полной безнадеге в нападении экономит замены, но, видимо, Вадим Викторович что-то знал. На первое изменение он решился сразу после момента у Попова и выпустил вместо Прудникова Хубулова. Практически тут же "Анжи" заработал штрафной в центре поля, а вышедший Хубулов взялся за подачу. Вышла она настолько адресной, что прилетела аккурат в голову Самарджичу, который не оставил Реброву шансов спасти свою команду. "Махачкалинцы" абсолютно неожиданно сравняли счет, но это было только начало.

Не прошло и нескольких минут, как гости убежали в какую-то невероятную контратаку. Пять! Черт возьми, пять игроков "Анжи" оказались против одного защитника "Спартака"! Данченко и Кацаев умело воспользовались таким подарком судьбы и вывели дагестанский клуб вперед. Фантастически быстрое изменение событий было, конечно, обескураживающим для хозяев. Ничего не предвещало такой беды, но, кажется, в этом сезоне от подопечных Карреры можно ожидать всего чего угодно.

Но что делает честь московской команде - она нашла в себе силы отыграться. Причем, Мельгарехо мог забить сразу же после гола Кацаева, но с трех метров угодил выше ворот. Свой же мяч Лоренцо отправил в сетку ворот Будакова уже в добавленное время, когда казалось, что "Анжи" одержит волевую победу. Безумная несогласованность защитников "махачкалинцев" привела к тому, что полузащитник "Спартака" нанес удар из пределов штрафной без особого сопротивления.

Не обещавший ничего столь зрелищного до 70-й минуты матч в итоге завершился настолько фантастическим образом, что, очевидно, будет претендовать на звание одного из лучших в туре. Впрочем, если убрать эмоции, то останется очередная потеря очков "Спартака", которая сопровождалась очередной травмой (возможно, даже двумя, поскольку Комбаров уходил с поля, держась за пах и показывая, что у него есть определенный дискомфорт) и очередным не самым однозначным решением судьи в пользу действующего чемпиона. При этом и "Анжи" радоваться особо нечему - победа упущена после достаточно глупой ошибки.

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Спартак Анжи
Сегодня, 21:06
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Скрипченко, буквально бы на 10 минут усилил бы защиту, выпустил бы Армаша, а не Брызгалова..и три очка в кармане..Анжи надо искать нового тренера, иначе здравствуй ФНЛ...Ежели пересмотреть матчи команд под руководством Скрипченко, все свои матчи проигрывали по тактическим причинам, с не плохим подбором игроков...А Спартаку Горлуковича звать, на первое время, он мотивировать умеет...
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: serg555100 Воронеж (Сегодня, 21:32) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Polukarov,
иди на хyй,говно. Эксперт хyев. ничтожество ebАное...
Регистрация: 9.10.2010
№2 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 21:20) #
  • -2
  •  (12)

Если бы не скандальное судейство Мешкова, то Спартак проиграл бы! Перед этим матчем я писал, если арбитры не закосячат, в очередной раз, в пользу Спартака, то будет НИЧЬЯ или Спартак ПРОИГРАЕТ!
Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров!
- "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу.
И вот вам очередной судейский скандал с участием Спартака!
Что вытворял арбитр Мешков!
А ведь Мешкова недавно ОТСТРАНИЛИ от судейства за двойки и вот теперь он снова СКАНДАЛИТ и безобразно судит!
Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака, в матчах в которых они играют, что в Кубке, что в чемпионате!
Анжи отлично играл против Спартака, но скандальное судейство Мешкова, ГРУБАЯ результативная ошибка в пользу Спартака, перевернула весь ход матча!
На 13-ой минуте матча арбитр Мешков придумал пенальти в ворота Анжи, согласно цены вопроса!
Яковлев был первым на мяче и выбил его по всем правилам за пределы поля, а Жано опоздал с прыжком и врезается в Яковлева и самостоятельно падает.
Жано никто не толкал, наоборот, Жано толкает Яковлева в спину!
Это очередное скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака!
На 20-й минуте матча ГРУБЕЙШУЮ ошибку допустил боковой, определивший положение "вне игры" у игрока гостей, хотя
в момент передачи партнёра, тот не находился за линией офсайда.
Игрок Анжи Бакаев выходил один на один на ворота Спартака и у него была реальная возможность забить гол Спартаку, но скандальное судейство в этом матче, не дают игроку Анжи это сделать, хотя офсайда НЕ БЫЛО!
Очередной судейский скандал в матче с участием Спартака.
47-я минута матча. Ускоряется к штрафной "Спартака" на всех парах Прудников, но в жёстком стыке его сбивает игрок Спартака Таски, после чего Прудников получает повреждение.
Таски надо показывать желтую за грубую игру, но Мешков не даёт!!!
Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство в играх со Спартаком.
А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака, в матчах в которых они играют, что в Кубке, что в чемпионате!
А Будогосский покрывает всех скандальных арбитров и оправдывает их косяки, в пользу Спартака, вместо того, чтобы ОТСТРАНЯТЬ их от судейства!
С победой Анжи, потому что эта ничья, хоть и ничья, но победа Анжи в плане мотивации и качества игры!
Надо Мутко принимать меры!
Так скандально судить НЕЛЬЗЯ!!!
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: Космос Россия (Сегодня, 21:19) #
  • 0
  •  (4)

Пора начать бороться со "сливами"! Надо Федуну разогнать пол команды, а Карреру оставить!
Регистрация: 13.07.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.