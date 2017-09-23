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Дортмундская "Боруссия" забила шесть мячей менхенгладбахской

В матче 6-го тура чемпионата Германии "Боруссия" из Дортмунда на своем поле разгромила "Боруссию" из Менхенгладбаха – 6:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига

6-й тур

"Боруссия" (Дортмунд) – "Боруссия" (Менхенгладбах) – 6:1

Голы: Филипп, 28 (1:0). Филипп, 38 (2:0). Обамеянг, 45 (3:0). Обамеянг, 49 (4:0). Обамеянг, 62 (5:0). Штиндль, 66 (5:1). Вайгль, 79 (6:1).

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос (Бартра, 83), Пищек (Загаду, 70), Емер Топрак, Толян, Гетце, Дахуд, Вайгль, Пулишич (Кагава, 64), Обамеянг, Филипп.

"Боруссия" М: Зиппель, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Джонсон (Херрманн, 72), Крамер (Хофманн, 75), Закария, Раффаэл (Кюизанс, 61), Штиндль, Азар.

Предупреждение: Эльведи, 58.
Сегодня, 21:23
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2
(0)
№2 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 22:04) #
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  •  (1)
online

Цитата: Volodia379
Рад за Гетце! Может вернется парень на прежний уровень!

+ 100500


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:31) #
  • +1
  •  (1)
online

Рад за Гетце! Может вернется парень на прежний уровень!
Регистрация: 11.04.2016
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