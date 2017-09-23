Дортмундская "Боруссия" забила шесть мячей менхенгладбахской

В матче 6-го тура чемпионата Германии "Боруссия" из Дортмунда на своем поле разгромила "Боруссию" из Менхенгладбаха – 6:1.Чемпионат ГерманииБундеслига6-й тур: Филипп, 28 (1:0). Филипп, 38 (2:0). Обамеянг, 45 (3:0). Обамеянг, 49 (4:0). Обамеянг, 62 (5:0). Штиндль, 66 (5:1). Вайгль, 79 (6:1)."Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос (Бартра, 83), Пищек (Загаду, 70), Емер Топрак, Толян, Гетце, Дахуд, Вайгль, Пулишич (Кагава, 64), Обамеянг, Филипп."Боруссия" М: Зиппель, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Джонсон (Херрманн, 72), Крамер (Хофманн, 75), Закария, Раффаэл (Кюизанс, 61), Штиндль, Азар.Предупреждение: Эльведи, 58.