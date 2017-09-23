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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дортмундская "Боруссия" забила шесть мячей менхенгладбахской
В матче 6-го тура чемпионата Германии "Боруссия" из Дортмунда на своем поле разгромила "Боруссию" из Менхенгладбаха – 6:1.
Чемпионат Германии
Бундеслига
6-й тур
"Боруссия" (Дортмунд) – "Боруссия" (Менхенгладбах) – 6:1
Голы: Филипп, 28 (1:0). Филипп, 38 (2:0). Обамеянг, 45 (3:0). Обамеянг, 49 (4:0). Обамеянг, 62 (5:0). Штиндль, 66 (5:1). Вайгль, 79 (6:1).
"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос (Бартра, 83), Пищек (Загаду, 70), Емер Топрак, Толян, Гетце, Дахуд, Вайгль, Пулишич (Кагава, 64), Обамеянг, Филипп.
"Боруссия" М: Зиппель, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Джонсон (Херрманн, 72), Крамер (Хофманн, 75), Закария, Раффаэл (Кюизанс, 61), Штиндль, Азар.
Предупреждение: Эльведи, 58.
Чемпионат Германии
Бундеслига
6-й тур
"Боруссия" (Дортмунд) – "Боруссия" (Менхенгладбах) – 6:1
Голы: Филипп, 28 (1:0). Филипп, 38 (2:0). Обамеянг, 45 (3:0). Обамеянг, 49 (4:0). Обамеянг, 62 (5:0). Штиндль, 66 (5:1). Вайгль, 79 (6:1).
"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос (Бартра, 83), Пищек (Загаду, 70), Емер Топрак, Толян, Гетце, Дахуд, Вайгль, Пулишич (Кагава, 64), Обамеянг, Филипп.
"Боруссия" М: Зиппель, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Джонсон (Херрманн, 72), Крамер (Хофманн, 75), Закария, Раффаэл (Кюизанс, 61), Штиндль, Азар.
Предупреждение: Эльведи, 58.
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