Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:06
В. Скрипченко: давайте со "Спартаком" на равных посоревнуемся, без пенальти. Сегодня мы были сильнее (32)
В. Скрипченко: давайте со "Спартаком" на равных посоревнуемся, без пенальти. Сегодня мы были сильнее (32)
21:06
У "Спартака" все стабильно - новый травмированный, новое неоднозначное решение судьи и вновь потеря очков (4)
У "Спартака" все стабильно - новый травмированный, новое неоднозначное решение судьи и вновь потеря очков (4)
20:05
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
19:14
"Реал" победил "Алавес"
"Реал" победил "Алавес"
19:02
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
"Ливерпуль" перед матчем со "Спартаком" обыграл "Лестер"
"Ливерпуль" в гостях одержал победу над "Лестером" в рамках Премьер-лиги.
На следующей неделе "красные" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов в Москве сыграют со "Спартаком".
Чемпионат Англии
6 тур
"Лестер Сити" - "Ливерпуль"
Голы: Салах, 19, Коутиньо, 25, Окадзаки, 44, Хендерсон, 73, Варди, 75
Незабитый пенальти: Варди, 80
"Лестер": Шмейхель - Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр - Марез, (Грэй, 67), Ндиди, Кинг, Олбрайтон - Окадзаки, (Ихеначо 84), Варди.
"Ливерпуль": Миньоле - Матип, Морено, Гомес, Ловрен - Коутиньо, Джан, (Милнер, 82), Фирмино, (Старридж, 72), Вейналдум, Салах - Хендерсон.
Предупреждения: Олбрайтон, 21, Ндиди, 25, Ловрен, 62, Миньоле, 77, Варди, 90+4
На следующей неделе "красные" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов в Москве сыграют со "Спартаком".
Чемпионат Англии
6 тур
"Лестер Сити" - "Ливерпуль"
Голы: Салах, 19, Коутиньо, 25, Окадзаки, 44, Хендерсон, 73, Варди, 75
Незабитый пенальти: Варди, 80
"Лестер": Шмейхель - Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр - Марез, (Грэй, 67), Ндиди, Кинг, Олбрайтон - Окадзаки, (Ихеначо 84), Варди.
"Ливерпуль": Миньоле - Матип, Морено, Гомес, Ловрен - Коутиньо, Джан, (Милнер, 82), Фирмино, (Старридж, 72), Вейналдум, Салах - Хендерсон.
Предупреждения: Олбрайтон, 21, Ндиди, 25, Ловрен, 62, Миньоле, 77, Варди, 90+4
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.