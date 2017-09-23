Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ливерпуль" перед матчем со "Спартаком" обыграл "Лестер"

"Ливерпуль" в гостях одержал победу над "Лестером" в рамках Премьер-лиги.

На следующей неделе "красные" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов в Москве сыграют со "Спартаком".

Чемпионат Англии

6 тур

"Лестер Сити" - "Ливерпуль"

Голы: Салах, 19, Коутиньо, 25, Окадзаки, 44, Хендерсон, 73, Варди, 75

Незабитый пенальти: Варди, 80

"Лестер": Шмейхель - Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр - Марез, (Грэй, 67), Ндиди, Кинг, Олбрайтон - Окадзаки, (Ихеначо 84), Варди.

"Ливерпуль": Миньоле - Матип, Морено, Гомес, Ловрен - Коутиньо, Джан, (Милнер, 82), Фирмино, (Старридж, 72), Вейналдум, Салах - Хендерсон.

Предупреждения: Олбрайтон, 21, Ндиди, 25, Ловрен, 62, Миньоле, 77, Варди, 90+4
Теги: Ливерпуль Лестер
Сегодня, 21:26
Напечатать
9
(1)
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:05) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Есть маленькая надежда, что поправится Промес.
Про ЦСКА говорить....шансов минимум. Лидер АПЛ приезжает...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:51) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да покую..( все понятно без слез )Поскорее бы зимний перерыв.. А там посмотрим нужен ли Федуну Спартак..
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:48) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
На игры ФК Спартак в ЛЧ приказываю:
1. Арендовать у ФК Рубин Бердыева К.Б.
2. Подготовить Автобус.
3.Запретить Титову Е. давать прогнозы.
4....
Правление ФК Спартак. smile
Регистрация: 15.12.2013
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:45) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
так себе достижение... попробовали бы с Анжи очко спасти, кишка тонка


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:44) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Ливер играет через раз.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Ливерпуль размялся Лестером..Пугаюсь , что в ЛЧ Ливерпуль отшлифует Спартак..Мегальрехо в матче с Ливерпулем не спасет..Проведут англы, пару-тройку таких атак 5 в 1, как Анжи..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:38) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Лестер обыграть дело не хитрое, попробовал бы Ливер обыграть Анжи, с которым сам великий Спартак не справился.
Регистрация: 29.10.2010
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
боюсь,красно-белым нечего будет противопоставить красным... flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Цезарь (Сегодня, 21:27) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
"ЛИВЕРПУЛЬ" ПЕРЕД разгромом "СПАРТАКа" ОБЫГРАЛ "ЛЕСТЕР" smile
Регистрация: 21.09.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.