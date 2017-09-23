"Ливерпуль" перед матчем со "Спартаком" обыграл "Лестер"

"Ливерпуль" в гостях одержал победу над "Лестером" в рамках Премьер-лиги.На следующей неделе "красные" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов в Москве сыграют со "Спартаком".Чемпионат Англии6 тур: Салах, 19, Коутиньо, 25, Окадзаки, 44, Хендерсон, 73, Варди, 75Незабитый пенальти: Варди, 80"Лестер": Шмейхель - Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр - Марез, (Грэй, 67), Ндиди, Кинг, Олбрайтон - Окадзаки, (Ихеначо 84), Варди."Ливерпуль": Миньоле - Матип, Морено, Гомес, Ловрен - Коутиньо, Джан, (Милнер, 82), Фирмино, (Старридж, 72), Вейналдум, Салах - Хендерсон.Предупреждения: Олбрайтон, 21, Ндиди, 25, Ловрен, 62, Миньоле, 77, Варди, 90+4