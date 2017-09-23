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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: новый итальянский помощник влияет на результат? Хватит нести всякую чушь
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча против "Анжи" (2:2) отметил, что пропущенные голы можно было предотвратить.
– Что с Джано? И с Комбаровым, который тоже держался за пах при замене?
– У Джано сильный ушиб. Завтра узнаем, насколько это серьезно. А Комбарова заменил потому, что мне показалось, что он устал.
- Какой уже раз "Спартак" ведет в счете и не может выиграть. У вас есть этому объяснение?
- В этом году это какой-то припев. Мы позволили забить себе два гола, которые спокойно можно было предотвратить. Во втором случае все ушли в чужую штрафную и позволили создать сопернику контратаку, которая была просто недопустимо. Я всегда расстраиваюсь, когда не получается побеждать, особенно когда это происходит из-за своих ошибок.
– Вадим Скрипченко сказал, что "Спартак" мысленно был в матче с "Ливерпулем". Вам так не показалось?
– Нет. Думаю, мы могли лучше вести эту игру. Всегда говорил, что матчи не побеждаются до финального свистка.
Мельгарехо вышел лишь в концовке, потому что тренировался лишь два дня в общей группе. Фернандо и Джикии я просто дал отдохнуть, они играли больше всех. Все остальные футболисты должны быть в форме и иметь игровую практику. Опять же, мы возвращаемся к одному и тому же вопросу. Если бы играли Джикия и Фернандо, вы бы спросили, почему не дали им отдохнуть?
– Бросилось в глаза, что в прошлом сезоне игрокам, выходящим на замену, установки давал Пилипчук. Сейчас – ваш новый итальянский помощник. Это как-то влияет?
– Давайте прекратим нести всякую чушь. Это чушь! Причина не в этом. Причина в низком уровне концентрации у игроков. В прошлом сезоне установку Пилипчук, но мы также проигрывали и 0:3, и 0:4.
– В эпизоде со вторым голом было девять человек в штрафной, только один сзади..
– Это полная недооценка ситуации со стороны команды. Есть позиции, которые нужно держать на поле. Понял бы еще такую ситуацию, если бы произошло на последней минуте добавленного времени. Но не на 78-й минуте!
– Если даже опустить два пропущенных гола, вам не показалось, что "Спартак" все равно играл плохо и создал мало моментов? Или вы довольны футболом?
– Нет. Мы играли медленно и много ошибались. Я недоволен. Ничем недоволен.
– С чем это связано?
– Со спокойствием каких-то игроков. Или тем фактором, что команда играет на третий день и не привыкла к такому графику. У нас не получается держать высокую мотивацию. Хотим мы этого или не хотим, может, мысли действительно уходят к матчу с "Ливерпулем".
– За какие игровые качества попадает в состав Самедов? У него много брака.
– Я его считаю важным игроком. Это важный футболист для команды. Тем более сборник. Проблема не в том, хорошо сыграл лично он или плохо. Победа или поражение не зависят от одного футболиста.
– Вы не считаете, что это позор?
– Это неприемлемо для команды, которая в прошлом году выиграла чемпионат и играет в Лиге чемпионов. Мы находимся в сложной ситуации, я уже говорил. Нужно работать и решать такие ситуации.
– Что сказали игрокам после матча?
– Что мы позволили забить себе голы после стандарта, который разыгрывался в центре поля, и в контратаке – такой гол даже дети не позволяют себе забить! Видимо, это недостаток концентрации, мотивации. Факт остается фактом. Нам забили два мяча, которые мы не имели права пропускать.
Rusfootball.info
– Что с Джано? И с Комбаровым, который тоже держался за пах при замене?
– У Джано сильный ушиб. Завтра узнаем, насколько это серьезно. А Комбарова заменил потому, что мне показалось, что он устал.
- Какой уже раз "Спартак" ведет в счете и не может выиграть. У вас есть этому объяснение?
- В этом году это какой-то припев. Мы позволили забить себе два гола, которые спокойно можно было предотвратить. Во втором случае все ушли в чужую штрафную и позволили создать сопернику контратаку, которая была просто недопустимо. Я всегда расстраиваюсь, когда не получается побеждать, особенно когда это происходит из-за своих ошибок.
– Вадим Скрипченко сказал, что "Спартак" мысленно был в матче с "Ливерпулем". Вам так не показалось?
– Нет. Думаю, мы могли лучше вести эту игру. Всегда говорил, что матчи не побеждаются до финального свистка.
Мельгарехо вышел лишь в концовке, потому что тренировался лишь два дня в общей группе. Фернандо и Джикии я просто дал отдохнуть, они играли больше всех. Все остальные футболисты должны быть в форме и иметь игровую практику. Опять же, мы возвращаемся к одному и тому же вопросу. Если бы играли Джикия и Фернандо, вы бы спросили, почему не дали им отдохнуть?
– Бросилось в глаза, что в прошлом сезоне игрокам, выходящим на замену, установки давал Пилипчук. Сейчас – ваш новый итальянский помощник. Это как-то влияет?
– Давайте прекратим нести всякую чушь. Это чушь! Причина не в этом. Причина в низком уровне концентрации у игроков. В прошлом сезоне установку Пилипчук, но мы также проигрывали и 0:3, и 0:4.
– В эпизоде со вторым голом было девять человек в штрафной, только один сзади..
– Это полная недооценка ситуации со стороны команды. Есть позиции, которые нужно держать на поле. Понял бы еще такую ситуацию, если бы произошло на последней минуте добавленного времени. Но не на 78-й минуте!
– Если даже опустить два пропущенных гола, вам не показалось, что "Спартак" все равно играл плохо и создал мало моментов? Или вы довольны футболом?
– Нет. Мы играли медленно и много ошибались. Я недоволен. Ничем недоволен.
– С чем это связано?
– Со спокойствием каких-то игроков. Или тем фактором, что команда играет на третий день и не привыкла к такому графику. У нас не получается держать высокую мотивацию. Хотим мы этого или не хотим, может, мысли действительно уходят к матчу с "Ливерпулем".
– За какие игровые качества попадает в состав Самедов? У него много брака.
– Я его считаю важным игроком. Это важный футболист для команды. Тем более сборник. Проблема не в том, хорошо сыграл лично он или плохо. Победа или поражение не зависят от одного футболиста.
– Вы не считаете, что это позор?
– Это неприемлемо для команды, которая в прошлом году выиграла чемпионат и играет в Лиге чемпионов. Мы находимся в сложной ситуации, я уже говорил. Нужно работать и решать такие ситуации.
– Что сказали игрокам после матча?
– Что мы позволили забить себе голы после стандарта, который разыгрывался в центре поля, и в контратаке – такой гол даже дети не позволяют себе забить! Видимо, это недостаток концентрации, мотивации. Факт остается фактом. Нам забили два мяча, которые мы не имели права пропускать.
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