Массимо Каррера: пусть о судействе разговаривают другие люди

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча против "Анжи" (2:2) вновь не стал комментировать судейство.- Нет, никогда его не комментирую. Комментирую только ошибки своих игроков. Пусть о судействе разговаривают другие люди.- Он сыграл достойно. Молодому парню нелегко играть в "Спартаке". Помимо начала матча, где играли его эмоции, Бакаев сыграл достойно.