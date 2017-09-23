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Массимо Каррера: пусть о судействе разговаривают другие люди

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча против "Анжи" (2:2) вновь не стал комментировать судейство.

- Вы комментируете судейство или нет?

- Нет, никогда его не комментирую. Комментирую только ошибки своих игроков. Пусть о судействе разговаривают другие люди.

- Довольны действиями Бакаева?

- Он сыграл достойно. Молодому парню нелегко играть в "Спартаке". Помимо начала матча, где играли его эмоции, Бакаев сыграл достойно.

Rusfootball.info
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 21:59
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