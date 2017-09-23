Вадим Скрипченко: пенальти был на усмотрение судьи, мы играли лучше "Спартака"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2).- Хорошая игра, которая должна доставить удовольствие зрителям. "Спартак" рассчитывал выиграть, но мы провели отличный матч. Я благодарен команде. Нам важно было сыграть организованно, "Спартак" дома играет активно, и нам это удалось. Пенальти был на усмотрение судьи, мы играли лучше "Спартака" и не дали сопернику создать большое количество голевых моментов. Мы выглядели очень организованно.Во втором тайме понимали, что соперник играет в жестком графике и должен подсесть. В целом счет мог стать 3:1 и мы обязаны были довести до логического завершения игру, но не реализовали несколько моментов. В конце фортуна отвернулась от нас. Я хочу поблагодарить свою команду, мы провели хороший матч.- "Спартак" попытался играть банально длинными передачами, чтобы оказать давление. Большое количество игроков пошли в штрафную. Не буду говорить про "Спартак". Пускай Каррера говорит. Нам нужно было более расчетливо сыграть защитнику, чтобы не пропустить второй гол. Нужно было в сторону выносить мяч, а не сопернику.- Мы не отталкиваемся от игры соперника. Знали, что "Спартак" мыслями уже в игре с "Ливерпулем". Нам нужно было подтянуть кондиции. Радует, что добавили во втором тайме.- Нет, не удивился. В чемпионской команде достаточно квалифицированных футболистов.