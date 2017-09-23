Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:06
В. Скрипченко: давайте со "Спартаком" на равных посоревнуемся, без пенальти. Сегодня мы были сильнее (32)
В. Скрипченко: давайте со "Спартаком" на равных посоревнуемся, без пенальти. Сегодня мы были сильнее (32)
21:06
У "Спартака" все стабильно - новый травмированный, новое неоднозначное решение судьи и вновь потеря очков (4)
У "Спартака" все стабильно - новый травмированный, новое неоднозначное решение судьи и вновь потеря очков (4)
20:05
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
19:14
"Реал" победил "Алавес"
"Реал" победил "Алавес"
19:02
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
Вадим Скрипченко: пенальти был на усмотрение судьи, мы играли лучше "Спартака"
Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2).
- Хорошая игра, которая должна доставить удовольствие зрителям. "Спартак" рассчитывал выиграть, но мы провели отличный матч. Я благодарен команде. Нам важно было сыграть организованно, "Спартак" дома играет активно, и нам это удалось. Пенальти был на усмотрение судьи, мы играли лучше "Спартака" и не дали сопернику создать большое количество голевых моментов. Мы выглядели очень организованно.
Во втором тайме понимали, что соперник играет в жестком графике и должен подсесть. В целом счет мог стать 3:1 и мы обязаны были довести до логического завершения игру, но не реализовали несколько моментов. В конце фортуна отвернулась от нас. Я хочу поблагодарить свою команду, мы провели хороший матч.
- Можно ваш комментарий по второму голу? Почему 9 человек "Спартака" оказались в вашей штрафной?
- "Спартак" попытался играть банально длинными передачами, чтобы оказать давление. Большое количество игроков пошли в штрафную. Не буду говорить про "Спартак". Пускай Каррера говорит. Нам нужно было более расчетливо сыграть защитнику, чтобы не пропустить второй гол. Нужно было в сторону выносить мяч, а не сопернику.
- При подготовке учитывали, что "Спартак" в концовке матча всегда устает физически и пропускает?
- Мы не отталкиваемся от игры соперника. Знали, что "Спартак" мыслями уже в игре с "Ливерпулем". Нам нужно было подтянуть кондиции. Радует, что добавили во втором тайме.
- Не удивились составу "Спартака"?
- Нет, не удивился. В чемпионской команде достаточно квалифицированных футболистов.
Rusfootball.info
- Хорошая игра, которая должна доставить удовольствие зрителям. "Спартак" рассчитывал выиграть, но мы провели отличный матч. Я благодарен команде. Нам важно было сыграть организованно, "Спартак" дома играет активно, и нам это удалось. Пенальти был на усмотрение судьи, мы играли лучше "Спартака" и не дали сопернику создать большое количество голевых моментов. Мы выглядели очень организованно.
Во втором тайме понимали, что соперник играет в жестком графике и должен подсесть. В целом счет мог стать 3:1 и мы обязаны были довести до логического завершения игру, но не реализовали несколько моментов. В конце фортуна отвернулась от нас. Я хочу поблагодарить свою команду, мы провели хороший матч.
- Можно ваш комментарий по второму голу? Почему 9 человек "Спартака" оказались в вашей штрафной?
- "Спартак" попытался играть банально длинными передачами, чтобы оказать давление. Большое количество игроков пошли в штрафную. Не буду говорить про "Спартак". Пускай Каррера говорит. Нам нужно было более расчетливо сыграть защитнику, чтобы не пропустить второй гол. Нужно было в сторону выносить мяч, а не сопернику.
- При подготовке учитывали, что "Спартак" в концовке матча всегда устает физически и пропускает?
- Мы не отталкиваемся от игры соперника. Знали, что "Спартак" мыслями уже в игре с "Ливерпулем". Нам нужно было подтянуть кондиции. Радует, что добавили во втором тайме.
- Не удивились составу "Спартака"?
- Нет, не удивился. В чемпионской команде достаточно квалифицированных футболистов.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.