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Вадим Скрипченко: пенальти был на усмотрение судьи, мы играли лучше "Спартака"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2).

- Хорошая игра, которая должна доставить удовольствие зрителям. "Спартак" рассчитывал выиграть, но мы провели отличный матч. Я благодарен команде. Нам важно было сыграть организованно, "Спартак" дома играет активно, и нам это удалось. Пенальти был на усмотрение судьи, мы играли лучше "Спартака" и не дали сопернику создать большое количество голевых моментов. Мы выглядели очень организованно.

Во втором тайме понимали, что соперник играет в жестком графике и должен подсесть. В целом счет мог стать 3:1 и мы обязаны были довести до логического завершения игру, но не реализовали несколько моментов. В конце фортуна отвернулась от нас. Я хочу поблагодарить свою команду, мы провели хороший матч.

- Можно ваш комментарий по второму голу? Почему 9 человек "Спартака" оказались в вашей штрафной?

- "Спартак" попытался играть банально длинными передачами, чтобы оказать давление. Большое количество игроков пошли в штрафную. Не буду говорить про "Спартак". Пускай Каррера говорит. Нам нужно было более расчетливо сыграть защитнику, чтобы не пропустить второй гол. Нужно было в сторону выносить мяч, а не сопернику.

- При подготовке учитывали, что "Спартак" в концовке матча всегда устает физически и пропускает?

- Мы не отталкиваемся от игры соперника. Знали, что "Спартак" мыслями уже в игре с "Ливерпулем". Нам нужно было подтянуть кондиции. Радует, что добавили во втором тайме.

- Не удивились составу "Спартака"?

- Нет, не удивился. В чемпионской команде достаточно квалифицированных футболистов.

Rusfootball.info
Сегодня, 22:08
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№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
то есть, даже Скрип не опровергает факта пенальти..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: teacher (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да уж, судья усмотрел! Зоркий глаз!!!
Регистрация: 10.01.2017
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