Зелимхан Бакаев: если продолжим так играть, "Ливерпуль" забьет нам пять мячей

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев подвел итоги матча с "Анжи" (2:2) в рамках 11-го тура чемпионата России.- Испытываем разочарование. Сыграли вничью с аутсайдером, теряем очередные очки. Обидно. Будем делать выводы и исправлять ситуацию.- Нет, они не упустили победу. Они забили глупые мячи, так как мы потеряли концентрацию. Они должны сказать нам спасибо, что подарили эти мячи. Мы всю игру атаковали.- Конечно. Два должны быть два защитника и один опорник. Детские ошибки. Два мяча из-за потери концентрации пропустили.- Не могу сказать.- Не забил и не отдал голевой пас. Нужно работать.- Я с ним еще не говорил.– Я бы помолчал. Сегодня точно не помогал. Все спорные моменты свистелись в пользу "Анжи".- Конечно нет. Для "Спартака" это проигрыш. Мы всегда должны побеждать. Впереди "Ливерпуль", настрой будет запредельный. Если продолжим так играть, такой соперник забьет нам пять мячей.- Конечно нет. В нашем положении нужно побеждать, набирать очки.- Сказали, что нельзя так, не нужно опускать голову.