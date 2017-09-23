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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Зелимхан Бакаев: если продолжим так играть, "Ливерпуль" забьет нам пять мячей
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев подвел итоги матча с "Анжи" (2:2) в рамках 11-го тура чемпионата России.
- Испытываем разочарование. Сыграли вничью с аутсайдером, теряем очередные очки. Обидно. Будем делать выводы и исправлять ситуацию.
- Тренер "Анжи" сказал, что они упустили победу и должны были делать счет 3:1.
- Нет, они не упустили победу. Они забили глупые мячи, так как мы потеряли концентрацию. Они должны сказать нам спасибо, что подарили эти мячи. Мы всю игру атаковали.
- Что скажете о втором пропущенном мяче? Каррера сказал, что это детские ошибки.
- Конечно. Два должны быть два защитника и один опорник. Детские ошибки. Два мяча из-за потери концентрации пропустили.
- Почему теряете концентрацию?
- Не могу сказать.
- Как оцените свою игру?
- Не забил и не отдал голевой пас. Нужно работать.
- Как дела у Джано?
- Я с ним еще не говорил.
– Президент "Анжи" сказал, что "Спартаку" помогают судьи.
– Я бы помолчал. Сегодня точно не помогал. Все спорные моменты свистелись в пользу "Анжи".
- Ничья с "Анжи" - нормальный результат?
- Конечно нет. Для "Спартака" это проигрыш. Мы всегда должны побеждать. Впереди "Ливерпуль", настрой будет запредельный. Если продолжим так играть, такой соперник забьет нам пять мячей.
- Не было недооценки соперника?
- Конечно нет. В нашем положении нужно побеждать, набирать очки.
- После матча Промес и Глушаков в раздевалке что-то сказали?
- Сказали, что нельзя так, не нужно опускать голову.
Rusfootball.info
- Испытываем разочарование. Сыграли вничью с аутсайдером, теряем очередные очки. Обидно. Будем делать выводы и исправлять ситуацию.
- Тренер "Анжи" сказал, что они упустили победу и должны были делать счет 3:1.
- Нет, они не упустили победу. Они забили глупые мячи, так как мы потеряли концентрацию. Они должны сказать нам спасибо, что подарили эти мячи. Мы всю игру атаковали.
- Что скажете о втором пропущенном мяче? Каррера сказал, что это детские ошибки.
- Конечно. Два должны быть два защитника и один опорник. Детские ошибки. Два мяча из-за потери концентрации пропустили.
- Почему теряете концентрацию?
- Не могу сказать.
- Как оцените свою игру?
- Не забил и не отдал голевой пас. Нужно работать.
- Как дела у Джано?
- Я с ним еще не говорил.
– Президент "Анжи" сказал, что "Спартаку" помогают судьи.
– Я бы помолчал. Сегодня точно не помогал. Все спорные моменты свистелись в пользу "Анжи".
- Ничья с "Анжи" - нормальный результат?
- Конечно нет. Для "Спартака" это проигрыш. Мы всегда должны побеждать. Впереди "Ливерпуль", настрой будет запредельный. Если продолжим так играть, такой соперник забьет нам пять мячей.
- Не было недооценки соперника?
- Конечно нет. В нашем положении нужно побеждать, набирать очки.
- После матча Промес и Глушаков в раздевалке что-то сказали?
- Сказали, что нельзя так, не нужно опускать голову.
Rusfootball.info
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