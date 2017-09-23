Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Зелимхан Бакаев: если продолжим так играть, "Ливерпуль" забьет нам пять мячей

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев подвел итоги матча с "Анжи" (2:2) в рамках 11-го тура чемпионата России.

- Испытываем разочарование. Сыграли вничью с аутсайдером, теряем очередные очки. Обидно. Будем делать выводы и исправлять ситуацию.

- Тренер "Анжи" сказал, что они упустили победу и должны были делать счет 3:1.

- Нет, они не упустили победу. Они забили глупые мячи, так как мы потеряли концентрацию. Они должны сказать нам спасибо, что подарили эти мячи. Мы всю игру атаковали.

- Что скажете о втором пропущенном мяче? Каррера сказал, что это детские ошибки.

- Конечно. Два должны быть два защитника и один опорник. Детские ошибки. Два мяча из-за потери концентрации пропустили.

- Почему теряете концентрацию?

- Не могу сказать.

- Как оцените свою игру?

- Не забил и не отдал голевой пас. Нужно работать.

- Как дела у Джано?

- Я с ним еще не говорил.

– Президент "Анжи" сказал, что "Спартаку" помогают судьи.

– Я бы помолчал. Сегодня точно не помогал. Все спорные моменты свистелись в пользу "Анжи".

- Ничья с "Анжи" - нормальный результат?

- Конечно нет. Для "Спартака" это проигрыш. Мы всегда должны побеждать. Впереди "Ливерпуль", настрой будет запредельный. Если продолжим так играть, такой соперник забьет нам пять мячей.

- Не было недооценки соперника?

- Конечно нет. В нашем положении нужно побеждать, набирать очки.

- После матча Промес и Глушаков в раздевалке что-то сказали?

- Сказали, что нельзя так, не нужно опускать голову.

Rusfootball.info
Теги: Спартак Анжи
Вчера, 22:29
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: какзайчонок Москва (Вчера, 22:44) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Надо им в раздевалке напомнить что Спартак называют российским Реалом...Тогда точно разорвут Ливер
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: Charodei Борзя (Вчера, 22:41) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Странный какой-то спартаковец.Про легендарный ,,,дух'' и ,,семью'' ничего не сказал.Может с методичкой не ознакомили? Да ещё вдобавок ко всему,реалист.Про матч с Ливером все верно рассуждает.
Регистрация: 27.07.2013
№1 Написал: нетрал (Вчера, 22:40) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
гораздо больше....
Регистрация: 26.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.