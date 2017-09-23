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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Пресняков-старший: "Спартак" забил второй мяч в ворота "Анжи" с отчаяния
Известный болельщик московского «Спартака» музыкант Владимир Пресняков-старший в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» - «Анжи» (2:2).
- Владимир Петрович, «Спартак» в концовке встречи с махачкалинским «Анжи» сначала пропустил два мяча, а потом сравнял счет. Учитывая, как складывались для красно-белых в последнее время большинство матчей, гол в компенсированное время — это проблески характера команды?
- Нет, это с какого-то отчаяния: навалились и удалось забить.
- С отчаяния?!
- Да, ну а как тут скажешь? Возможно, это хорошая «ласточка»: возвращение прошлогодней игры, когда везло. Хотя какое там везение? Что это такое, с «Анжи» у себя дома сыграть вничью? Везением это точно не назовешь. Лишаться очков в матче с командой, которая в турнирной таблице на последнем месте находится - это никуда не годится. Так ведь нельзя играть.
- Что скажете о втором мяче в ворота «Спартака»? Красно-белые в том эпизоде, кажется, совсем забыли об обороне, пытаясь снова выйти вперед.
- Когда «Анжи» забивал нам второй гол, там, по-моему, пять игроков соперника шли на одного защитника «Спартака». Что это за игра?! В дворовых матчах бывает так, что вот мы проигрываем и полезли все вперед — наплевать, что там сзади. Раз — и тебе забили гол. Практически это был победный гол для «Анжи». Но все-таки «Спартаку» удалось отквитать мяч. Но это опять же не игра.
- Сильно расстроены игрой и результатом в этом матче?
- Я очень сильно разочарован этим. Что и говорить, плохо все очень. Я очень тревожился по поводу того, как «Спартак» будет играть с «Ливерпулем» и «Севильей» в Лиге чемпионов, но, по-моему, то, что здесь, в чемпионате, происходит, сейчас важнее. Понятно, что сейчас в команде много травмированных, лазарет полный. Но, с другой стороны, а кого перед сезоном приобретали, зная, что осенью предстоит играть в Лиге чемпионов? Почему сегодня столько травм в команде? Почему эти травмы возникают на ровном месте? Как работает специалист по физподготовке?
Такая сейчас досада берет!.. Вообще я уже на протяжении долгих лет после поражений со злости говорю сам себе: что мне этот «Спартак», и почему я должен из-за него рвать сердце?! Просыпаться утром с ощущением горя? Но потом эти эмоции как-то уходят...
- Пойдете на домашний матч «Спартака» в Лиге чемпионов с «Ливерпулем»?
- Нет, в этот день у меня не получается. Но в принципе я чаще смотрю игру не на стадионе, а по телевизору.
- Владимир Петрович, «Спартак» в концовке встречи с махачкалинским «Анжи» сначала пропустил два мяча, а потом сравнял счет. Учитывая, как складывались для красно-белых в последнее время большинство матчей, гол в компенсированное время — это проблески характера команды?
- Нет, это с какого-то отчаяния: навалились и удалось забить.
- С отчаяния?!
- Да, ну а как тут скажешь? Возможно, это хорошая «ласточка»: возвращение прошлогодней игры, когда везло. Хотя какое там везение? Что это такое, с «Анжи» у себя дома сыграть вничью? Везением это точно не назовешь. Лишаться очков в матче с командой, которая в турнирной таблице на последнем месте находится - это никуда не годится. Так ведь нельзя играть.
- Что скажете о втором мяче в ворота «Спартака»? Красно-белые в том эпизоде, кажется, совсем забыли об обороне, пытаясь снова выйти вперед.
- Когда «Анжи» забивал нам второй гол, там, по-моему, пять игроков соперника шли на одного защитника «Спартака». Что это за игра?! В дворовых матчах бывает так, что вот мы проигрываем и полезли все вперед — наплевать, что там сзади. Раз — и тебе забили гол. Практически это был победный гол для «Анжи». Но все-таки «Спартаку» удалось отквитать мяч. Но это опять же не игра.
- Сильно расстроены игрой и результатом в этом матче?
- Я очень сильно разочарован этим. Что и говорить, плохо все очень. Я очень тревожился по поводу того, как «Спартак» будет играть с «Ливерпулем» и «Севильей» в Лиге чемпионов, но, по-моему, то, что здесь, в чемпионате, происходит, сейчас важнее. Понятно, что сейчас в команде много травмированных, лазарет полный. Но, с другой стороны, а кого перед сезоном приобретали, зная, что осенью предстоит играть в Лиге чемпионов? Почему сегодня столько травм в команде? Почему эти травмы возникают на ровном месте? Как работает специалист по физподготовке?
Такая сейчас досада берет!.. Вообще я уже на протяжении долгих лет после поражений со злости говорю сам себе: что мне этот «Спартак», и почему я должен из-за него рвать сердце?! Просыпаться утром с ощущением горя? Но потом эти эмоции как-то уходят...
- Пойдете на домашний матч «Спартака» в Лиге чемпионов с «Ливерпулем»?
- Нет, в этот день у меня не получается. Но в принципе я чаще смотрю игру не на стадионе, а по телевизору.
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