Владимир Пресняков-старший: "Спартак" забил второй мяч в ворота "Анжи" с отчаяния

Известный болельщик московского «Спартака» музыкант Владимир Пресняков-старший в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» - «Анжи» (2:2).- Нет, это с какого-то отчаяния: навалились и удалось забить.- Да, ну а как тут скажешь? Возможно, это хорошая «ласточка»: возвращение прошлогодней игры, когда везло. Хотя какое там везение? Что это такое, с «Анжи» у себя дома сыграть вничью? Везением это точно не назовешь. Лишаться очков в матче с командой, которая в турнирной таблице на последнем месте находится - это никуда не годится. Так ведь нельзя играть.- Когда «Анжи» забивал нам второй гол, там, по-моему, пять игроков соперника шли на одного защитника «Спартака». Что это за игра?! В дворовых матчах бывает так, что вот мы проигрываем и полезли все вперед — наплевать, что там сзади. Раз — и тебе забили гол. Практически это был победный гол для «Анжи». Но все-таки «Спартаку» удалось отквитать мяч. Но это опять же не игра.- Я очень сильно разочарован этим. Что и говорить, плохо все очень. Я очень тревожился по поводу того, как «Спартак» будет играть с «Ливерпулем» и «Севильей» в Лиге чемпионов, но, по-моему, то, что здесь, в чемпионате, происходит, сейчас важнее. Понятно, что сейчас в команде много травмированных, лазарет полный. Но, с другой стороны, а кого перед сезоном приобретали, зная, что осенью предстоит играть в Лиге чемпионов? Почему сегодня столько травм в команде? Почему эти травмы возникают на ровном месте? Как работает специалист по физподготовке?Такая сейчас досада берет!.. Вообще я уже на протяжении долгих лет после поражений со злости говорю сам себе: что мне этот «Спартак», и почему я должен из-за него рвать сердце?! Просыпаться утром с ощущением горя? Но потом эти эмоции как-то уходят...- Нет, в этот день у меня не получается. Но в принципе я чаще смотрю игру не на стадионе, а по телевизору.