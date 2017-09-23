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Владимир Пресняков-старший: "Спартак" забил второй мяч в ворота "Анжи" с отчаяния

Владимир Пресняков-старший: "Спартак" забил второй мяч в ворота "Анжи" с отчаяния Известный болельщик московского «Спартака» музыкант Владимир Пресняков-старший в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» - «Анжи» (2:2).

- Владимир Петрович, «Спартак» в концовке встречи с махачкалинским «Анжи» сначала пропустил два мяча, а потом сравнял счет. Учитывая, как складывались для красно-белых в последнее время большинство матчей, гол в компенсированное время — это проблески характера команды?

- Нет, это с какого-то отчаяния: навалились и удалось забить.

- С отчаяния?!

- Да, ну а как тут скажешь? Возможно, это хорошая «ласточка»: возвращение прошлогодней игры, когда везло. Хотя какое там везение? Что это такое, с «Анжи» у себя дома сыграть вничью? Везением это точно не назовешь. Лишаться очков в матче с командой, которая в турнирной таблице на последнем месте находится - это никуда не годится. Так ведь нельзя играть.

- Что скажете о втором мяче в ворота «Спартака»? Красно-белые в том эпизоде, кажется, совсем забыли об обороне, пытаясь снова выйти вперед.

- Когда «Анжи» забивал нам второй гол, там, по-моему, пять игроков соперника шли на одного защитника «Спартака». Что это за игра?! В дворовых матчах бывает так, что вот мы проигрываем и полезли все вперед — наплевать, что там сзади. Раз — и тебе забили гол. Практически это был победный гол для «Анжи». Но все-таки «Спартаку» удалось отквитать мяч. Но это опять же не игра.

- Сильно расстроены игрой и результатом в этом матче?

- Я очень сильно разочарован этим. Что и говорить, плохо все очень. Я очень тревожился по поводу того, как «Спартак» будет играть с «Ливерпулем» и «Севильей» в Лиге чемпионов, но, по-моему, то, что здесь, в чемпионате, происходит, сейчас важнее. Понятно, что сейчас в команде много травмированных, лазарет полный. Но, с другой стороны, а кого перед сезоном приобретали, зная, что осенью предстоит играть в Лиге чемпионов? Почему сегодня столько травм в команде? Почему эти травмы возникают на ровном месте? Как работает специалист по физподготовке?

Такая сейчас досада берет!.. Вообще я уже на протяжении долгих лет после поражений со злости говорю сам себе: что мне этот «Спартак», и почему я должен из-за него рвать сердце?! Просыпаться утром с ощущением горя? Но потом эти эмоции как-то уходят...

- Пойдете на домашний матч «Спартака» в Лиге чемпионов с «Ливерпулем»?

- Нет, в этот день у меня не получается. Но в принципе я чаще смотрю игру не на стадионе, а по телевизору.
Теги: Спартак Анжи
Вчера, 23:00
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№2 Написал: yuri спб (Вчера, 23:51) #
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online

Нет, в этот день у меня не получается.

а эта секта нас решили наипать.
Это гавно , надо болеть, за тех кто успешный. . Так к слову.Не пепел на голову этим бездарностям, просто факт. Земля


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: какзайчонок Москва (Вчера, 23:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Таких людей расстраивают....Просто г...внюки...Тьфу.
Регистрация: 15.03.2009
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