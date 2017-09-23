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Неймар в "ПСЖ" получает больше 100 тысяч евро в день

Форвард "ПСЖ" Неймар зарабатывает в месяц 3 миллиона 69 тысяч 520 евро, сообщает Der Spiegel.

В день бразильский игрок получает больше 100 тысяч евро. Отметим, что 25-летний футболист арендует особняк в 9 километрах от Парижа за 14 тысяч в день.

Неймар перешел в "ПСЖ" летом из "Барселоны" за 222 миллиона евро.
Теги: Неймар ПСЖ
Вчера, 23:06
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№2 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Вчера, 23:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Saveger
на что тратить такие деньжищи?

Ну так один только дом 15к в день, к тому же такой жирный контракт у него будет на протяжении 5-ти лет максимум, в самые сочные годы, к его 30-ти годам уже новые Неймары подрастут, а ведь еще жить и жить после футбольной карьеры, так что несколько сотен лямов, которые он заработает не такие уж и гигантские деньги, особенно для людей, которые привыкли, что им доступно в этом мире практически все.
Регистрация: 7.06.2007
№1 Написал: Saveger СПб (Вчера, 23:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
на что тратить такие деньжищи?


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Фанат Кокорина с 2017 года
Регистрация: 16.03.2010
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