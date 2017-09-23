Неймар в "ПСЖ" получает больше 100 тысяч евро в день

Форвард "ПСЖ" Неймар зарабатывает в месяц 3 миллиона 69 тысяч 520 евро, сообщает Der Spiegel.В день бразильский игрок получает больше 100 тысяч евро. Отметим, что 25-летний футболист арендует особняк в 9 километрах от Парижа за 14 тысяч в день.Неймар перешел в "ПСЖ" летом из "Барселоны" за 222 миллиона евро.