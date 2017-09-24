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"Ювентус" забил четыре гола в ворота "Торино"

Чемпионат Италии

6 тур

"Ювентус" - "Торино" 4:0

Голы: Дибала, 16, Пьянич, 40, Сандро, 57, Дибала, 90+1

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Сандро, Бенатиа, Кьеллини, Матюиди (Бентанкур, 72), Куадрадо (Бернардески, 62), Пьянич, Коста, Манджукич (Игуаин, 80), Дибала

"Торино": Сиригу, Ансальди, Де Сильвестри, Н'Кулу, Силвейра, Базелли, Ринкон (Густафссон, 75), Фальке (Аква, 30), Белотти, Ляич, Ньянг (Бое, 70)

Предупреждения: Базелли, 10, 24, Ляич, 39, Бенатиа, 45+1, Аква, 83

Удаления: Базелли, 24
Теги: Ювентус Торино
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