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Харри Кейн: я хочу забивать в каждой игре

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал победу над "Вест Хэмом" (3:2). Сам форвард отметился дублем.

"Когда вы ведете в счете 3:0, а потом пропускаете 2 мяча, это неправильно. Это был нервный матч, особенно в меньшинстве. Но это отличный результат.

Я хочу забивать в каждой игре. Сегодня я забил два гола, но самое главное, что помог команде выиграть. Мы знаем, что должны улучшить нашу форму. Но получить девять очков в трех матчах - это очень хорошо", - цитирует Кейна ВВС.
Теги: Кейн Тоттенхэм Вест Хэм
Сегодня, 01:05
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