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Славен Билич: мы показали характер и вернулись в игру

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич остался разочарован поражение от "Тоттенхэма" (2:3).

"Мы разочарованы результатом. Мы начали очень хорошо. Мы хорошо оборонялись, с формой и не дать им карманы пространства. До первого гола у нас было много возможностей, но мы не использовали их. Затем мы стали допускать ошибки.

После удаления у соперника мы их давили. В итоге мы пришли к 3:2, но этого было недостаточно. Мы показали характер и вернулись в игру", - цитирует Билича ВВС.
Теги: Билич Вест Хэм Тоттенхэм
Сегодня, 01:22
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