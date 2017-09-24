Начо: в прошлом сезоне "Реалу" легче давались победы

Защитник мадридского "Реала" Начо прокомментировал победу над "Алавесом" (2:1) в шестом туре чемпионата Испании."Мы достаточно хорошо контролировали игру, зная, что здесь будет сложно. Мы создали много возможностей. Но самое важное - это три очка. В прошлом сезоне нам легче давались победы. У нас в команде остались все игроки, которые лучшие в мире, поэтому нам не нужно беспокоиться", - цитирует Начо официальный сайт клуба.